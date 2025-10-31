Скандал с Табаковым, отношения с Куценко, исключение из Школы-студии МХАТ и смена имиджа: что скрывает актриса Мария Порошина?
Мария Порошина — известная актриса театра и кино, которая не только добилась успеха в своей карьере, но и стала мамой пятерых детей. Интрига вокруг рождения ее сына до сих пор вызывает интерес у поклонников. Подробнее о ней читайте в материале «Радио 1».
Детство и юностьМария Порошина появилась на свет 1 ноября 1973 года в Москве в семье музыкантов. Ее отец, Михаил Порошин, выступал в ансамбле «Березка», а мать, Наталья Красноярская, была ученицей режиссера Большого театра Бориса Покровского и преподавала в столичной консерватории. Когда Мария была маленькой, ее родители развелись, и Наталья вышла замуж за Дмитрия Назарова, звезду сериала «Кухня». Однако спустя 11 лет этот брак закончился, и мать знаменитости решила сосредоточиться на воспитании дочери, оставив личную жизнь на втором плане.
Мечта о карьере актрисы у Марии начала формироваться еще в детстве, когда к ним в дом приходили актеры театра и кино. Однако многие сомневались, что у девочки с таким непростым характером что-то получится. Со временем она изменилась, стала более мягкой и уступчивой.
После окончания французской школы Мария решила готовиться к поступлению в театральный вуз. Родители сказали, что если ей удастся поступить самостоятельно, значит, она на правильном пути, а если нет — придется выбрать другую профессию. Девушке повезло, она стала студенткой Школы-студии МХАТ. Однако через два года ее выгнал руководитель курса Олег Табаков за недостаточную профессиональную пригодность. Тем не менее, Мария все же получила диплом, окончив Щукинское училище.
Работа в театреМария Порошина решила не связываться с постоянным театром из-за плотного графика съемок в кино. Ей больше подошла антреприза, и в какой-то момент она присоединилась к театральной компании La Teatr.
В 2022 году актриса приняла участие в спектакле «Снежный вальс», где ее партнером стал Ярослав Бойко. Вместе с дочерью Полиной Куценко Мария участвует в спектакле «Семейные тайны», который вызывает у зрителей множество эмоций.
Фильмы с Марией ПорошинойПервым значимым этапом в творческой карьере Марии стали съемки в проекте «АБВГД Ltd». Для роли в психологическом триллере «Поклонник» актриса изменила свой имидж, став блондинкой вместо брюнетки. В тандеме с Владимиром Вдовиченковым она снялась в нашумевшем сериале «Бригада», где они сыграли супругов. Однако внимание к Марии после этого проекта было значительно меньше, чем к ее партнеру. Новая волна популярности пришла к актрисе после выхода фантастических фильмов «Ночной дозор» и «Дневной дозор». В 2014 году на экраны вышел приквел комедии «Ёлки» под названием «Ёлки 1914», который также стал одним из самых ожидаемых новогодних фильмов.
В 2022 году Мария появилась в девятом сезоне сериала «Склифосовский». В мае 2023 года на экраны вышла комедийная мелодрама «Всем по 50», где актриса сыграла главную роль, отметив, что сценарий ей очень понравился — он оказался веселым, милым и семейным. Осенью 2023 года Порошина снова привлекла внимание зрителей, сыграв главную роль в мелодраме «Девочки не плачут», съемки которой проходили в различных уголках России — от Москвы до Сахалина. Интересным вызовом для звезды стало перевоплощение в былинную богатыршу Марью Моревну в сказке «Школа Бабы Яги».
ТелевидениеВесной 2020 года актриса приняла участие в проекте «Танцы со звездами». В ноябре 2023 года она отмечала свое 50-летие, и к этому юбилею был приурочен новый выпуск программы «Судьба человека».
Жизнь с КуценкоМария Порошина познакомилась с Гошей Куценко в 16 лет на вступительных экзаменах в Школу-студию МХАТ. Они начали жить вместе, но не оформляли брак. После рождения дочери Полины звезда ушла в декрет, и оставила учебу. Семейная жизнь не сложилась, знаменитости разошлись, но сохранили дружеские отношения.
БракМария Порошина встретила своего второго мужа, Илью Древнова, в буфете театра «Ленком». Их отношения длились 17 лет, у них родилось три дочери: Серафима, Аграфена и Глафира. Однако супруги предпочли развестись и не обсуждать причины произошедшего.
В январе 2019-го артистка родила пятого ребенка — сына Андрея. Поскольку на момент развода она была беременна, мальчика после рождения записали на Древнова. Доказывать, что он не является отцом малыша, Илье пришлось в суде, который удовлетворил исковое требование.