Измены Куценко, слухи о романе с Бойко и развод из-за ДНК-теста: почему Мария Порошина скрывает, кто отец ее ребенка?
Актрису Марию Порошину, знакомую миллионам по ролям Ольги в многосерийной саге «Всегда говори „всегда“», жены криминального авторитета в «Бригаде» и по светлой волшебнице в «Ночном дозоре», зрители привыкли воспринимать как воплощение женственности и тихой мудрости. 1 ноября она отмечает свой 53-й день рождения. Однако за внешним благополучием многодетной матери скрывается биография, в которой хватает болезненных падений, судебных драм и неожиданных признаний. Подробности — в материале «Радио 1».
Детство и юностьМария Порошина появилась на свет 1 ноября 1973 года в Москве в семье музыкантов. Ее отец, Михаил Порошин, выступал в ансамбле «Березка», а мать, Наталья Красноярская, была ученицей режиссера Большого театра Бориса Покровского и преподавала в столичной консерватории. Когда Мария была маленькой, ее родители развелись, и Наталья вышла замуж за Дмитрия Назарова, звезду сериала «Кухня». Однако спустя 11 лет этот брак закончился, и мать знаменитости решила сосредоточиться на воспитании дочери, оставив личную жизнь на втором плане.
Мечта о карьере актрисы у Марии начала формироваться еще в детстве, когда к ним в дом приходили актеры театра и кино. Однако многие сомневались, что у девочки с таким непростым характером что-то получится. Со временем она изменилась, стала более мягкой и уступчивой.
После окончания французской школы Мария решила готовиться к поступлению в театральный вуз. Родители сказали, что если ей удастся поступить самостоятельно, значит, она на правильном пути, а если нет — придется выбрать другую профессию. Девушке повезло, она стала студенткой Школы-студии МХАТ. Однако через два года ее выгнал руководитель курса Олег Табаков за недостаточную профессиональную пригодность. Этот эпизод, о котором Порошина сегодня говорит с благодарностью, стал поворотным: она поступила в Щукинское училище и начала путь, который привёл её сначала в театр «На Покровке», а затем и на экраны.
Работа в театреМария Порошина решила не связываться с постоянным театром из-за плотного графика съемок в кино. Ей больше подошла антреприза, и в какой-то момент она присоединилась к театральной компании La Teatr.
В 2022 году актриса приняла участие в спектакле «Снежный вальс», где ее партнером стал Ярослав Бойко. Вместе с дочерью Полиной Куценко Мария участвует в спектакле «Семейные тайны», который вызывает у зрителей множество эмоций.
Фильмы с Марией ПорошинойПервым значимым этапом в творческой карьере Марии стали съемки в проекте «АБВГД Ltd». Для роли в психологическом триллере «Поклонник» актриса изменила свой имидж, став блондинкой вместо брюнетки. В тандеме с Владимиром Вдовиченковым она снялась в нашумевшем сериале «Бригада», где они сыграли супругов. Однако внимание к Марии после этого проекта было значительно меньше, чем к ее партнеру. Новая волна популярности пришла к актрисе после выхода фантастических фильмов «Ночной дозор» и «Дневной дозор». В 2014 году на экраны вышел приквел комедии «Ёлки» под названием «Ёлки 1914», который также стал одним из самых ожидаемых новогодних фильмов.
В 2022 году Мария появилась в девятом сезоне сериала «Склифосовский». В мае 2023 года на экраны вышла комедийная мелодрама «Всем по 50», где актриса сыграла главную роль, отметив, что сценарий ей очень понравился — он оказался веселым, милым и семейным. Осенью 2023 года Порошина снова привлекла внимание зрителей, сыграв главную роль в мелодраме «Девочки не плачут», съемки которой проходили в различных уголках России — от Москвы до Сахалина. Интересным вызовом для звезды стало перевоплощение в былинную богатыршу Марью Моревну в сказке «Школа Бабы Яги».
Личная жизнь ПорошинойЛичная жизнь Порошиной всегда была закрытой территорией, но именно она породила больше всего сплетен и скандалов. Первым громким романом стали отношения с Гошей Куценко, начавшиеся ещё в студенческие годы. Страсть была такой силы, что ради избранницы Куценко был готов на безумства, однако до ЗАГСа дело так и не дошло. В 1996 году у пары родилась дочь Полина, а спустя несколько лет союз распался — по признанию самого Куценко, он сам разрушил его откровенным признанием в измене. Порошина, по его словам, отреагировала с неожиданным достоинством, произнеся фразу, ставшую легендарной: «Дурак! Кто же о таком рассказывает?».
Вторым мужем актрисы стал Илья Древнов, с которым она познакомилась в буфете «Ленкома». Этот брак продлился семнадцать лет и подарил Порошиной трёх дочерей — Серафиму, Аграфену и Глафиру. Однако в 2018 году семья распалась, и вскоре разразился скандал: актриса родила сына Андрея, и Древнов, формально записанный отцом, через суд потребовал ДНК-тест. Экспертиза подтвердила, что он не является биологическим родителем мальчика, и запись об отцовстве была аннулирована.
После скандала с отказом от отцовства Древнова Мария Порошина не давала комментариев по поводу второго родителя Андрея. Поклонники актрисы долгое время предполагали, что отцом может быть Ярослав Бойко, коллега Порошиной по сериалу. Пару еще во время съемок подозревали в романе.
В пересудах о личной жизни актрисы хейтеры припомнили и Бойко его многочисленные измены и внебрачного сына от Евгении Добровольской. Чтобы успокоить страсти в сети, Порошина заявила публике, что Ярослав не имеет никакого отношения к ее сыну и вообще отец мальчика проживает за границей.
Мария Порошина сейчасСейчас имя Марии Порошиной говорит само за себя, актриса настолько узнаваема, что не нуждается в представлении. Ее фильмография впечатляет своим разнообразием и ежегодно пополняется новыми проектами. В 2026-м актриса активно работала над детективным сериалом «Анна Медиум», где исполнила роль женщины, помогающей следствию с помощью мистического дара.
Летом 2026 года стало известно о серьёзных проблемах со здоровьем актрисы. По сообщениям Telegram-канала Mash, Порошина была экстренно госпитализирована с транзиторной ишемической атакой, которую в обиходе называют микроинсультом. Источники связывали ухудшение состояния с хроническими проблемами со щитовидной железой и повышенным давлением.