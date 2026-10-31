31 октября 2026, 14:20

Мария Порошина (Фото: кадр из фильма «‎Девочки не плачут»)

Актрису Марию Порошину, знакомую миллионам по ролям Ольги в многосерийной саге «Всегда говори „всегда“», жены криминального авторитета в «Бригаде» и по светлой волшебнице в «Ночном дозоре», зрители привыкли воспринимать как воплощение женственности и тихой мудрости. 1 ноября она отмечает свой 53-й день рождения. Однако за внешним благополучием многодетной матери скрывается биография, в которой хватает болезненных падений, судебных драм и неожиданных признаний. Подробности — в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Работа в театре Фильмы с Марией Порошиной Личная жизнь Порошиной Мария Порошина сейчас



Детство и юность

Мария Порошина (Фото: кадр из фильма «‎Спасская. Новые серии»)

Работа в театре

Мария Порошина (Фото: кадр из фильма «‎Спасская. Новые серии»)

Фильмы с Марией Порошиной

Мария Порошина (Фото: кадр из фильма «‎Челночницы. Продолжение»)

Личная жизнь Порошиной

Гоша Куценко (Фото: кадр из фильма «Папаши»)

Мария Порошина сейчас