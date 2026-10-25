25 октября 2026, 16:34

Юлия Годунова (Фото: Telegram @juliagodunova)

Блогерша Юлия Годунова заявила о пропаже кольца стоимостью 50 млн рублей. Об этом стало известно из её личного блога.





Юлия рассказала, что потеряла дорогостоящий подарок от видеоблогера Влада А4 — он преподнёс ей украшение после рождения дочери.



Блогерша узнала цену кольца с помощью ChatGPT: стоимость составила 50 млн рублей. Около полугода назад девушка забыла украшение в такси. Через службу поддержки сервиса она смогла связаться с водителем, однако вернуть вещь не удалось.

«Мужчина сначала долго не отвечал, а затем начал придумывать разные версии, куда могло исчезнуть украшение», — поделилась деталями Годунова.