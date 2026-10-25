«Мне отрезали нос»: Боня вспомнила, как хирурги критиковали её «лисьи глазки»

25 октября 2026, 17:27

Виктория Боня назвала неэтичной критику хирургов в адрес её пластики

Виктория Боня (Фото: ВКонтакте @victoriabonya)

Виктория Боня в личном блоге ответила на критику пластики у звёздного хирурга в Лос-Анджелесе и упрекнула врачей, которые её раскритиковали.





Модель сделала «лисьи глазки» как у Беллы Хадид. Операция длилась 12 часов и стоила 250 тысяч долларов. Россиянке сделали нижнюю блефаропластику и подтяжку лица, после которой она столкнулась с хейтом.



Боня возмутилась, что высказывались не только люди, но и хирурги. Телеведущая считает такое поведение неэтичным, ведь существует период реабилитации, о чём должен знать каждый специалист.

«Высказывались о том, что у меня будет фиброз, что мне отрезали нос, как у Майкла Джексона, что никаких «лисьих глазок» мне там никто не делал, что это вообще-то всё того не стоило», — рассказала Виктория.