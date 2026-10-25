«Мне отрезали нос»: Боня вспомнила, как хирурги критиковали её «лисьи глазки»
Виктория Боня назвала неэтичной критику хирургов в адрес её пластики
Виктория Боня в личном блоге ответила на критику пластики у звёздного хирурга в Лос-Анджелесе и упрекнула врачей, которые её раскритиковали.
Модель сделала «лисьи глазки» как у Беллы Хадид. Операция длилась 12 часов и стоила 250 тысяч долларов. Россиянке сделали нижнюю блефаропластику и подтяжку лица, после которой она столкнулась с хейтом.
Боня возмутилась, что высказывались не только люди, но и хирурги. Телеведущая считает такое поведение неэтичным, ведь существует период реабилитации, о чём должен знать каждый специалист.
«Высказывались о том, что у меня будет фиброз, что мне отрезали нос, как у Майкла Джексона, что никаких «лисьих глазок» мне там никто не делал, что это вообще-то всё того не стоило», — рассказала Виктория.Кто-то из московских врачей заявил, что такие операции делают за 15 минут. Боня отметила, что у неё не осталось даже шрамов. Модель не понимает, почему специалисты травили её ради пиара. Она резюмировала, что три года спустя видит в зеркале красивое, гармоничное лицо и потрясающий результат.