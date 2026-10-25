«Любил русский народ»: Григорий Дрозд назвал Мишу Маваши примером и лидером

25 октября 2026, 13:44

Боксёр Григорий Дрозд заявил, что Миша Маваши внёс вклад в развитие России

Михаил Ниц (Фото: Instagram* @mishapitbullmavashi)

Бывший чемпион мира по версии Всемирного боксёрского совета (WBC) Григорий Дрозд заявил, что музыкант Михаил Маваши (настоящее имя — Михаил Ниц) внёс вклад в развитие России.





В беседе с NEWS.ru Дрозд сообщил, что рэпер очень сильно любил свою страну.

«Он любил молодёжь, любил русский народ. Его идея была в том, чтобы русские объединялись, были сильными, были смелыми, были умными. Это было мощное направление, которое разошлось по всей стране. У Михаила очень много последователей, и на самом деле он внёс свою лепту в развитие нашей страны. Счастье быть вместе, помогать друг другу, протянуть руку помощи, когда это требуется, — это были главные смыслы его жизни», — сказал Григорий Анатольевич.