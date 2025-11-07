Актриса Мария Шумакова рискует административной ответственностью за эзотерическое обучение

07 ноября 2025, 14:03

Марии Шумаковой грозит штраф за курсы Таро стоимостью 300 тыс. рублей

Мария Шумакова (Фото: Instagram* / @shumakova_masha)

Мария Шумакова, которая сменила сценическую карьеру на эзотерику, уже давно рекламирует собственные курсы по Таро стоимостью 300 тысяч рублей.