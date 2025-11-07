Актриса Мария Шумакова рискует административной ответственностью за эзотерическое обучение
Мария Шумакова, которая сменила сценическую карьеру на эзотерику, уже давно рекламирует собственные курсы по Таро стоимостью 300 тысяч рублей.
Адвокат Сергей Жорин пояснил «Звездачу», что такие проекты могут вызвать юридические проблемы.
По словам юриста, обучение таро как развлекательная программа допустимо. Однако риск возникает, если обещать реальные результаты (в здоровье, финансах, семейных делах), использовать запугивания, доплаты за ритуалы или инсценировки.
Также возможны штрафы за недостоверную или запрещённую рекламу: от 10 до 100 тыс. рублей для физлиц и ИП, до 1 млн рублей — для юрлиц.
Если курс оформят как полноценную образовательную программу с преподавателями, учебным планом и сертификатами, то без лицензии это подпадает под 14.1 КоАП.
