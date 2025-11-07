Экс-жена Паши Техника потребовала запретить шоу его бывшей возлюбленной
Ева Карицкая назвала Кристину Лекси эскортницей и призвала проверить её
Бывшая жена рэпера Паши Техника, Ева Карицкая, поддержала инициативу общественников запретить шоу его экс-возлюбленной Кристине Лекси. Об этом сообщает Life.ru.
Она также обвинила девушку в занятиях эскорт-услугами и призвала проверить её деятельность.
По словам Карицкой, Лекси якобы продолжает работать на сайтах интим-услуг и использовала популярность после смерти Паши для продвижения своей карьеры.
Экс-супруга рэпера также напомнила, что девушка не оказала помощи артисту перед его смертью, не вызвав вовремя скорую, и назвала подобное поведение аморальным.
