Скандалы, измены и тайная дочь: реальная причина четырех разводов любителя студенток Александра Гордона
Александр Гордон — российский телеведущий, режиссёр и журналист, чья карьера охватывает несколько десятилетий. Однако за профессиональными успехами скрывается борьба с алкогольной зависимостью и непростая личная жизнь. «Радио 1» расскажет о том, почему пять браков ведущего распались, а также о его главных скандалах.
Биография Александра Гордона: детство и юностьАлександр Гарриевич Гордон родился 20 февраля 1964 года в Обнинске Калужской области в семье писателя и художника Гарри Гордона и медика Антонины Стриги. После развода родителей воспитанием Александра занимался отчим Николай Чинин. Отец долгое время не поддерживал отношения с сыном, и их общение возобновилось только тогда, когда Александру исполнилось 19 лет.
С детства Гордон мечтал о карьере театрального режиссёра. После окончания школы он поступил в Щукинское театральное училище. В студенческие годы Александр совмещал учёбу с работой монтировщиком и преподаванием в детском кружке.
Жизнь Гордона в США и первый разводПосле окончания Щукинского училища в жизни Александра Гордона произошли значительные перемены. Он женился на журналистке Марии Бердниковой, а через год у пары родилась дочь Анна. Молодая семья обосновалась в Чертаново.
Несколько лет Гордон служил в Театре-студии имени Рубена Симонова, однако затем принял решение эмигрировать в США. В Америке он начал с рабочих профессий: работал электриком, занимался установкой кондиционеров и готовил пиццу. Позже Гордон нашёл своё место в медиаиндустрии, став ведущим на русскоязычном телеканале.
Александр Гордон привлёк внимание продюсеров телеканала ТВ-6 и стал автором программы «Нью-Йорк, Нью-Йорк». Три года он жил между двумя странами, пока не принял решение вернуться в Россию, сохранив американское гражданство. К тому моменту его брак с Марией Бердниковой распался, и бывшая жена с дочерью остались в США.
Телевизионные проекты Александра ГордонаВ России Гордон запустил несколько заметных проектов, среди которых — программа «Собрание заблуждений». Передача на протяжении долгого времени демонстрировала стабильно высокие рейтинги и сформировала устойчивую аудиторию. Позднее в эфире появилось политическое ток-шоу «Процесс», которое Гордон вел в тандеме с Владимиром Соловьевым.
В 2007 году Александр Гордон стал ведущим программы «Закрытый показ». Проект быстро завоевал популярность у зрителей и выходил в эфир до 2013 года, закрепив за телеведущим статус одного из ключевых лиц интеллектуального телевидения.
«Политика», «За и против» и «Мужское / Женское»В 2013 году телезрителям были представлены новые проекты с участием Гордона — «Политика» и «За и против». В первой программе его соведущим выступил журналист Петр Толстой, во второй — актриса и телеведущая Екатерина Стриженова. Оба проекта строились на обсуждении актуальной общественно-политической повестки и вызвали широкий отклик аудитории.
Год спустя Александр Гордон начал сотрудничество с Юлией Барановской. В дуэте они стали вести социальное ток-шоу «Мужское / Женское», в рамках которого поднимались резонансные и острые темы, затрагивающие реальные человеческие судьбы.
В феврале 2020 года на Первом канале состоялась премьера нового проекта с участием Александра Гарриевича — программы «Док-ток». В этом шоу телеведущий вновь выступил в привычном для себя амплуа модератора дискуссий.
Александр Гордон как режиссер и актерПомимо работы в кадре в качестве телеведущего, Александр Гордон проявил себя и в кинематографе. Среди наиболее известных режиссерских работ — фильмы «Пастух своих коров» и «Огни притона». Эти проекты стали значимыми этапами его творческой биографии и продемонстрировали авторский стиль постановщика.
Осенью 2016 года Александр Гордон принял участие в слепых прослушиваниях вокального проекта «Голос». Он исполнил композицию In The Death Car, однако ни один из наставников не нажал кнопку поворота. По словам Полины Гагариной, члены жюри, за исключением Димы Билана, который искренне удивился, увидев телеведущего, сразу догадались, кто находится на сцене.
Позднее Гордон признался, что в юности мечтал выступать в ресторанах. Однако, по воспоминаниям телеведущего, один из музыкальных критиков сравнил его голос с урчащим холодильником.
Личная жизнь Александра Гордона: череда неудачных отношенийПосле развода Гордон начал роман с актрисой Наной Кикнадзе. Хотя он и сделал ей предложение, до свадьбы дело не дошло — постоянные ссоры привели к разрыву спустя семь лет отношений.
В начале 2000-х, в 36 лет телеведущий встретил 20-летнюю студентку Катю Прокофьеву, на которой вскоре женился. Однако отношения не сложились: отец Александра не принял невестку, а сам он начал воспринимать амбиции жены как корысть. Катя, в свою очередь, была недовольна зависимостью мужа от алкоголя.
«У меня была претензия к теме алкоголизма, и она осталась. Меня возмущает, что рядом с ним люди, которые позволяют это. Когда мы были вместе, я делала все, чтобы он отлично выглядел, меньше пил и ограничивал общение с теми, кто приходил с бутылкой», — спустя много лет рассказала юрист на YouTube-канале Дианы Кади.В 2011 году Гордон женился на ещё более молодой девушке — 18-летней Нине. Но их отношения долго не продлились: после того как у Гордона родилась внебрачная дочь от журналистки Елены Пашковой. В итоге в 2012 году пара развелась.
В 2014 Александр снова нашёл счастье с 20-летней студенткой Нозанин Абдулвасиевой. Журналист не первый раз видел Нозанин: когда ей было 10 лет, дедушка приводил её в мастерскую на Красной Пресне, где озвучивал свой фильм Гордон. Однако спустя шесть лет пара приняла решение развестись. О причинах не говорили, однако известно, что расставание прошло мирно. В семье родилось двое детей: Александра и Фёдор.
Алкогольная зависимостьГордон не скрывает, что у него проблемы с алкоголем.
«Если рассуждать по врачебным меркам, то да, конечно, я страдаю от алкоголизма. Но я какой-то социализированный алкоголик, потому что работаю как псих. Недавно проходил полное обследование организма. Кроме возрастных изменений, все в порядке. Были времена, когда я выпивал по две бутылки коньяка в день, но такие дни, слава Богу, закончились. Я пью на работе и не скрываю этого никогда. Как это выглядит? Выхожу за кулисы, там стоит маленький стаканчик белого вина, я делаю глоток и возвращаюсь», — рассказал телеведущий в одном из интервью.В начале нового сезона шоу «Док-ток» Александр Гордон извинился перед зрителями за свои появления на программе в состоянии алкогольного опьянения. Ведущий сообщил, что обратился за помощью к специалистам и заверил, что сложный период в его жизни, когда алкоголь был проблемой, остался позади.
Пятая жена ГордонаВ 2018 году Александр Гордон познакомился со студенткой Государственного музыкально-педагогического института Софией Каландадзе, арфисткой, с которой он выступал на фестивале в Елабуге. Тогда девушке было шестнадцать лет.
В 2022 году в возрасте 58 лет Гордон тайно женился на 20-летней Софии. В мае того же года пара обвенчалась в Спасо-Евфимиевом монастыре в Суздале.
«У всех много вопросов по поводу разницы в возрасте, и мы сами сначала были немного в шоке. Но любви все возрасты покорны. Часть наших родных долго не могли с этим смириться, но сейчас, слава Богу, все нормально. Самое главное — чтобы Соня была счастлива. И, если это добавит в её жизнь счастья, то мы только за!» — рассказали родственницы арфистки «СтарХиту».Отношения пары прокомментировала и бывшая супруга Гордона — Катя Гордон. Она считает, что вероятность счастливой семейной жизни у возлюбленных есть при условии, что Александр бросит пить.
Из-за большой разницы в возрасте союз Александра и Софии вызвали бурное обсуждение в обществе. Однако, по словам родственников Каландадзе, со временем все приняли этот роман.
«Я вообще-то не первый раз замужем. Меня достало, что ему каждый об этом говорит, а ведь у меня тоже есть опыт семейной жизни», — рассказывала арфитска.
Скандалы Александра ГордонаС 2014 года Александр в студии программы «Мужское / Женское», часто становился участником скандалов. В одном из эпизодов он накинул капроновые колготки на шеи героев шоу, пытаясь осудить женщину, которая привязывала ребенка к кровати. В другом случае Гордон поцеловал ногу гостье в эфире.
Также в последнее время активно обсуждается конфликт ведущего с актером Никитой Кологривым. Молодой артист, который ранее критиковал некоторых коллег, покинул студию программы «Закрытый показ» после того, как Гордон раскритиковал его за уклончивый ответ на вопрос о сериале «Подельники».
«Я хочу вам объяснить простую вещь — это программа, в которой я ведущий, а значит я определяю, что для нее хорошо, а что скверно. Если вы согласны, тогда отвечайте на вопрос. Если нет — вас никто не держит», — прокомментировал телеведущий.
Шестой брак ГордонаВ конце 2025 года 61-летний телеведущий Александр Гордон вступил в брак в шестой раз. Его избранницей стала 23-летняя художница-бутафор и фотограф Алина Михайлова. Разница в возрасте супругов составляет 38 лет. По имеющейся информации, пара познакомилась около четырех лет назад, затем ненадолго расставалась, после чего приняла решение официально оформить отношения.
Известно, что новая супруга телеведущего профессионально занимается фотографией. Родом Алина Михайлова из Томска.
Александр Гордон сейчасСегодня Александр Гордон продолжает активную деятельность на телевидении, совмещая работу в эфире с творческими проектами. В интервью в декабре 2025 года телеведущий сообщил, что работает над автобиографией. По его словам, текст он надиктовывает скриптору из-за неразборчивого почерка.
Кроме того, Александр Гордон занимается разработкой сценария фильма, посвященного детским годам Иосифа Сталина. В центре сюжета — попытка осмыслить влияние грузинского эпоса и религиозной среды на формирование личности будущего руководителя Советского Союза.