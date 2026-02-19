19 февраля 2026, 12:24

Журналист Александр Гордон (фото: РИА Новости / Александр Натрускин)

Александр Гордон — российский телеведущий, режиссёр и журналист, чья карьера охватывает несколько десятилетий. Однако за профессиональными успехами скрывается борьба с алкогольной зависимостью и непростая личная жизнь. «Радио 1» расскажет о том, почему пять браков ведущего распались, а также о его главных скандалах.





Содержание Биография Александра Гордона: детство и юность Жизнь Гордона в США и первый развод Телевизионные проекты Александра Гордона «Политика», «За и против» и «Мужское / Женское» Александр Гордон как режиссер и актер Личная жизнь Александра Гордона: череда неудачных отношений Алкогольная зависимость Пятая жена Гордона Скандалы Александра Гордона Шестой брак Гордона Александр Гордон сейчас

Биография Александра Гордона: детство и юность

Жизнь Гордона в США и первый развод

Александр Гордон (фото: кадр из шоу «Мужское/Женское»)

Телевизионные проекты Александра Гордона

Александр Гордон (фото: кадр из сериала «Физрук»)

«Политика», «За и против» и «Мужское / Женское»

Александр Гордон (фото: кадр из шоу «Мужское/Женское»)

Александр Гордон как режиссер и актер

Личная жизнь Александра Гордона: череда неудачных отношений

Екатерина Гордон (фото: Instagram* / katyagordon)

«У меня была претензия к теме алкоголизма, и она осталась. Меня возмущает, что рядом с ним люди, которые позволяют это. Когда мы были вместе, я делала все, чтобы он отлично выглядел, меньше пил и ограничивал общение с теми, кто приходил с бутылкой», — спустя много лет рассказала юрист на YouTube-канале Дианы Кади.

Александр Гордон с супругой Еленой (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Алкогольная зависимость

«Если рассуждать по врачебным меркам, то да, конечно, я страдаю от алкоголизма. Но я какой-то социализированный алкоголик, потому что работаю как псих. Недавно проходил полное обследование организма. Кроме возрастных изменений, все в порядке. Были времена, когда я выпивал по две бутылки коньяка в день, но такие дни, слава Богу, закончились. Я пью на работе и не скрываю этого никогда. Как это выглядит? Выхожу за кулисы, там стоит маленький стаканчик белого вина, я делаю глоток и возвращаюсь», — рассказал телеведущий в одном из интервью.

Пятая жена Гордона

София Каландадзе (фото: Instagram* / sofiya_kalandadze)

«У всех много вопросов по поводу разницы в возрасте, и мы сами сначала были немного в шоке. Но любви все возрасты покорны. Часть наших родных долго не могли с этим смириться, но сейчас, слава Богу, все нормально. Самое главное — чтобы Соня была счастлива. И, если это добавит в её жизнь счастья, то мы только за!» — рассказали родственницы арфистки «СтарХиту».

«Я вообще-то не первый раз замужем. Меня достало, что ему каждый об этом говорит, а ведь у меня тоже есть опыт семейной жизни», — рассказывала арфитска.

Скандалы Александра Гордона

Никита Кологривый (Фото: кадр из передачи «Закрытый показ»)

«Я хочу вам объяснить простую вещь — это программа, в которой я ведущий, а значит я определяю, что для нее хорошо, а что скверно. Если вы согласны, тогда отвечайте на вопрос. Если нет — вас никто не держит», — прокомментировал телеведущий.

Шестой брак Гордона

Алина Михайлова (фото: Instagram* / alinagordona)

Александр Гордон сейчас