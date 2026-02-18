Аврора Киба отправилась в Бразилию после разрыва с Григорием Лепсом
После расставания с Григорий Лепс блогерша Аврора Киба, судя по всему, не стала унывать и решила сменить обстановку. Сейчас она находится в Рио-де-Жанейро, где проходит знаменитый карнавал.
В своём аккаунте Аврора Киба активно делится яркими кадрами с отдыха: на фото и видео она веселится с подругами, наслаждается атмосферой праздника и демонстрирует подтянутую фигуру.
Ранее блогерша показала, как отметила свой день рождения — на вечеринке выступили Севиль и Артур Пирожков. Теперь же в ленте Авроры — солнечные виды Рио и атмосфера бразильского карнавала.
