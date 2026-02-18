Аврора Киба отправилась в Бразилию после разрыва с Григорием Лепсом

18 февраля 2026, 23:19

Аврора Киба отдыхает на карнавале в Рио после расставания с Григорием Лепсом

Аврора Киба (Фото: Instagram* / @avrorakiba)

После расставания с Григорий Лепс блогерша Аврора Киба, судя по всему, не стала унывать и решила сменить обстановку. Сейчас она находится в Рио-де-Жанейро, где проходит знаменитый карнавал.