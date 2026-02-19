«Кто бы мог подумать»: Настя Ивлеева объявила о беременности
Взломавшие Настю Ивлееву мошенники заявили, что она беременна
В четверг, 19 февраля, в личном блоге Насти Ивлеевой появилась «сенсационная новость». Там опубликовали видео, как 34-летняя телеведущая вместе с мужем Филиппом Бегаком лепят пельмени. Подписчиков знаменитости удивила подпись, которой Настя сопроводила ролик.
Блогерша заявила, что она беременна.
«Кто мог подумать, что 2026 год принесет такие новости. И да, я беременна!» — говорится в публикации.
Вскоре бывшая ведущая шоу «Орел и решка» вышла на связь со своего другого аккаунта. Она призвала аудиторию помочь ей.
«Мой аккаунт до сих пор находится в руках мошенников. У меня нет к нему доступа. Не переходите там по ссылкам и не переводите никаких денег никому! Давайте попробуем заблокировать эту страницу. Пожалуйста, переходите на эту страницу и жалуйтесь на нее беспощадно», — попросила Настя.
После этого злоумышленники опубликовали ещё одну фотографию Ивлеевой и убеждали пользователей пройти по указанным ссылкам.