16 февраля 2026, 13:43

Леонид Ярмольник (Фото: Instagram* @yarmolnikcom)

Леонид Ярмольник — один из самых известных российских актеров, который прославился еще в советские годы. Несмотря на талант и многочисленные роли в кино и театре, артист всегда шёл своим путем: он отказался от звания народного артиста, критиковал современный кинематограф и не стеснялся громко высказываться о коллегах и журналистах. В свои 72 года Ярмольник сосредоточен на продюсерской работе и редко появляется на экранах, но его жизнь полна громких историй и скандалов.





Содержание Ранние годы и путь на сцену Личная жизнь и скандальные романы Скандалы и конфликты с журналистами Отказ от титулов и критика современной индустрии Последние годы и работа за кадром

Ранние годы и путь на сцену

«Я с детства устраивал дома концерты, пародировал артистов и певцов, родители сначала не понимали, что это серьезно», — рассказывал Леонид в одном из интервью.

Леонид Ярмольник в фойе Московского театра драмы и комедии на Таганке (Фото: РИА Новости/Анатолий Гаранин)

Личная жизнь и скандальные романы

«Мы провели вместе несколько лет, не скрывая отношений, но потом случились трагедии, и наши пути разошлись», — ранее признавался актер.

Леонид Ярмольник с супругой Оксаной (Фото: РИА Новости/Антон Денисов)

Скандалы и конфликты с журналистами

«Да, я грубый, но это было в целях самообороны и защиты своих друзей», — позже объяснял он.

Отказ от титулов и критика современной индустрии

«В наше время титулы стали давать всем подряд, поэтому они потеряли смысл. Лучше получать достойный гонорар, чем бесполезное звание», — говорил актер.

Актер Леонид Ярмольник в роли Кащея Бессмертного во время съемок фильма «Самая реальная сказка» (Фото: РИА Новости/Максим Богодвид)

Последние годы и работа за кадром

«Я не люблю компромиссы в искусстве и в жизни», — объяснял Ярмольник.