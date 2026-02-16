Скандалы Леонида Ярмольника: роман с чужой женой, отказ от звания народного артиста и разбитые камеры журналистов
Леонид Ярмольник — один из самых известных российских актеров, который прославился еще в советские годы. Несмотря на талант и многочисленные роли в кино и театре, артист всегда шёл своим путем: он отказался от звания народного артиста, критиковал современный кинематограф и не стеснялся громко высказываться о коллегах и журналистах. В свои 72 года Ярмольник сосредоточен на продюсерской работе и редко появляется на экранах, но его жизнь полна громких историй и скандалов.
Ранние годы и путь на сцену
Леонид родился в 1954 году в посёлке Пограничный Приморского края. Его родители не имели отношения к искусству. Отец был военным, мать — врачом-лаборантом. Из-за службы отца семья часто переезжала, но юность Ярмольник провел во Львове.
«Я с детства устраивал дома концерты, пародировал артистов и певцов, родители сначала не понимали, что это серьезно», — рассказывал Леонид в одном из интервью.Он пробовал поступать в театральные институты несколько раз и добился успеха только в Москве, пройдя отбор в Щукинское училище. Там он познакомился с Александром Абдуловым, который стал его близким другом на долгие годы. После выпуска Ярмольника сразу приняли в Театр на Таганке, а затем он активно снимался в кино. Среди самых известных фильмов — «Ваши права?», «Тот самый Мюнхгаузен», «Сыщик».
Личная жизнь и скандальные романы
Личная жизнь Леонида Ярмольника не раз становилась предметом обсуждения. Самые громкие истории связаны с Зоей Пыльновой, замужней женщиной, с которой у него был роман.
«Мы провели вместе несколько лет, не скрывая отношений, но потом случились трагедии, и наши пути разошлись», — ранее признавался актер.После этого Леонид был женат на Елене Коневой, а затем встретил художницу по костюмам Оксану Афанасьеву, которая стала его супругой и поддержкой на долгие годы.
У пары родилась дочь Александра, а затем два внука. С 1983 года Ярмольник и Афанасьева вместе и стараются держать семью вне публичного внимания.
Скандалы и конфликты с журналистами
Ярмольник всегда был прямолинейным и не терпел вмешательства в личную жизнь. Один из самых известных скандалов произошел в восьмидесятые. Актер разбил камеру журналиста на съемках и повторил инцидент в 2007 году, когда пытался защитить частную вечеринку.
«Да, я грубый, но это было в целях самообороны и защиты своих друзей», — позже объяснял он.Кроме того, Ярмольник не стеснялся резких высказываний. Например, он назвал телеведущую Елену Малышеву сумасшедшей после ее предложений по отстрелу бездомных собак.
Отказ от титулов и критика современной индустрии
Леонид Ярмольник мог получить звание народного артиста еще в девяностые, но отказался от него.
«В наше время титулы стали давать всем подряд, поэтому они потеряли смысл. Лучше получать достойный гонорар, чем бесполезное звание», — говорил актер.Сейчас Ярмольник редко снимается в кино, предпочитая продюсерскую деятельность. Он критикует современный кинематограф и телевидение за низкое качество проектов и отсутствие цензуры.
Последние годы и работа за кадром
Сегодня Ярмольник сосредоточен на продюсерской работе, но иногда соглашается на съемки в фильмах и сериалах. Артист продолжает быть одним из самых прямолинейных и откровенных представителей российского кино.
Всегда готов защищать своих близких, выражать мнение и идти своим путем, даже если это вызывает недовольство публики.
«Я не люблю компромиссы в искусстве и в жизни», — объяснял Ярмольник.