«Выжимали страдание»: Константин Богомолов рассказал о детском опыте в кино

15 февраля 2026, 22:08

Константин Богомолов вспомнил первую роль, после которой не снимался 30 лет

Константин Богомолов (Фото: Instagram* / @konbog75)

Константин Богомолов рассказал о своём первом актёрском опыте, который состоялся, когда ему было всего 12 лет. Об этом он сообщил в шоу «Актёрская студия».





В середине 1980-х его семья снимала дом во Внуково, где часто собирались артисты и творческая интеллигенция. Юный Константин развлекал гостей сценками и чтением стихов — именно тогда на него обратил внимание режиссёр Александр Орлов.



Орлов предложил школьнику попробовать себя в роли юного графа Эрнеста. Пробы на «Мосфильме» прошли успешно, и съёмки проходили в Кишинёве. По воспоминаниям Богомолова, работа далась ему непросто: он сильно загорел перед съёмками, кожа начала облезать, что доставило гримёрам немало хлопот. Однако сам процесс съёмок будущему режиссёру не понравился.





«Выжимали страдание», — вспоминает он, добавляя, что никакого желания продолжать актёрскую карьеру тогда не возникло.