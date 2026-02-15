«Выжимали страдание»: Константин Богомолов рассказал о детском опыте в кино
Константин Богомолов рассказал о своём первом актёрском опыте, который состоялся, когда ему было всего 12 лет. Об этом он сообщил в шоу «Актёрская студия».
В середине 1980-х его семья снимала дом во Внуково, где часто собирались артисты и творческая интеллигенция. Юный Константин развлекал гостей сценками и чтением стихов — именно тогда на него обратил внимание режиссёр Александр Орлов.
Орлов предложил школьнику попробовать себя в роли юного графа Эрнеста. Пробы на «Мосфильме» прошли успешно, и съёмки проходили в Кишинёве. По воспоминаниям Богомолова, работа далась ему непросто: он сильно загорел перед съёмками, кожа начала облезать, что доставило гримёрам немало хлопот. Однако сам процесс съёмок будущему режиссёру не понравился.
«Выжимали страдание», — вспоминает он, добавляя, что никакого желания продолжать актёрскую карьеру тогда не возникло.