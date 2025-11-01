Скандалы с Мамаевой и Погребняк, громкие обвинения и признание супруги Павла Мамаева на шоу «Ставка на любовь»: что известно о Надежде Санько?
Известная блогерша и супруга футболиста Павла Мамаева Надежда Санько вновь оказалась в центре внимания. После выхода нового выпуска реалити-шоу «Ставка на любовь» зрители активно обсуждают её поведение и отношения с мужем. О том, как артистка стала известной и из-за чего конфликтовала с экс-супругой Мамаева Аланой, расскажет «Радио 1».
Надежда Санько ответила на критику зрителейПосле реалити с участием пары в адрес Санько посыпались обвинения: зрителям не понравилось, как Надежда общалась с Павлом Мамаевым. Некоторые посчитали, что поведение женщины недопустимо для леди. Сама артистка в блоге ответила на подобные претензии и подчеркнула, что никогда не пыталась быть «нежной девочкой».
По словам блогера, она всегда была прямолинейной и не собирается притворяться ради одобрения публики.
«Я всегда была пацанка, жесткая к тому же. Это никуда не делось. По мне лучше пахан, чем бедная овечка. Кому я должна угождать? Люди всегда найдут за что отругать», — заявила Надежда.Санько также отметила, что в обществе слишком много лицемерия, особенно среди тех, кто громче всех требует приличий.
Поведение в шоу «Ставка на любовь»: что произошло в эфиреПоводом для обсуждений стал свежий выпуск шоу «Ставка на любовь». После одного из испытаний Надежда Санько несколько раз повысила голос на мужа, а в одной из сцен зрители заметили, как она вспылила и даже подняла руку.
Блогер пояснила, что эмоционально отреагировала на неудачную шутку супруга.
«Вы не понимаете, что съемка идет 24 часа? Он сказал неуместную шутку в неподходящее время! Поэтому была такая реакция. Скажи он это в другой момент, я бы отшутилась. Вы кого из себя строите? Идеальных людей без эмоций и негатива? Я проявляюсь по-разному, и муж понимает это. Сочувствую, если у вас не так», — сказала Надежда.Она подчеркнула, что небольшие ссоры не влияют на их отношения: супруги быстро находят общий язык, ведь ссор как таковых между ними не бывает.
Конфликт Надежды Санько с Марией Погребняк и Аланой МамаевойНа этом громкие темы вокруг Санько не закончились: она резко высказалась в адрес бывшей жены Павла Мамаева — Аланы Мамаевой и её подруги, блогера Марии Погребняк.
«Эта интернет-вояка, Мария Погребняк, тебе что от меня надо, двуличная, лицемерная, с тройными стандартами баба? Что-то хочешь и можешь мне рассказать — скажи лично, а не через соцсети!» — заявила Санько.В ответ Мария Погребняк заявила, что подаст на Надежду в суд за публичные оскорбления. По словам Погребняк, она располагает скриншотами переписок, где Санько называла её «идиоткой» и «обезьяной».
В 2021 году Алана Мамаева публично заявила, что её бывший муж встречается с близкой подругой семьи — Надеждой Санько. Однако сама Надежда утверждает, что они с Аланой никогда не были подругами и виделись всего пару раз.
«Она полностью оболгала меня, заявив, что я увела у нее мужа, хотя была лучшей подругой… А я видела ее всего два раза на съемках. Я рожала нашего первого с Пашей ребенка в аду, в этом страшном хейте», — сказала Надежда в шоу «Ставка на любовь».По словам блогера, именно Алана распространяет ложные слухи, пытаясь вызвать к себе сочувствие аудитории. До знакомства с Надеждой Санько футболист был женат на Алане Мамаевой. Их брак длился с 2013 по 2021 год. У бывших супругов есть общая дочь Алиса, а также сын Аланы от первого брака, которого Павел усыновил.
«Мы с Аланой не были подругами и вне съемок никогда не виделись. Она говорит, что я настраиваю Пашу против детей и запрещаю платить алименты детям. Но я рубилась за нее и просила оставить ей все. Я ничего не боюсь, я фундаментальна и непоколебима и могу поговорить обо всем при личной встрече. Алана же только хайпит. Она трусливая, неумная, лживая», — подчеркнула блогер.После развода футболист начал встречаться с Санько. Под её публикациями часто появляются комментарии о том, что Павел тратит деньги на новую жену, в то время как его дочь получает минимальные выплаты.
История отношений Павла и Надежды МамаевыхСегодня Надежда и Павел Мамаевы официально женаты и воспитывают двоих детей. Супруги демонстрируют тёплые отношения и стараются не реагировать на критику в сети. Тем не менее хейтеры продолжают напоминать о судебных историях и размере алиментов, которые Мамаев выплачивает дочери от первого брака.
При этом Надежда не раз высказывала весьма резкие суждения о браке и верности.
«Есть такое выражение "Левак укрепляет брак". Это не дикость! Если мужик многолюб, когда у него появляется любовница или куча баб, то жена тоже становится разнообразием, и он тогда в семью еще больше вкладывается», — говорила она.
Биография Надежды СанькоБудущая супруга Павла Мамаева родилась 12 мая 1985 года. Отец — Владимир Санько — занимал руководящую должность, о матери информации почти нет.
Детство блогера проходило без забот, однако со временем семья столкнулась с финансовыми трудностями. В школе Надежде было непросто: её привлекательность вызывала зависть одноклассниц, что обернулось травлей.
После учебы она поступила в Российский государственный социальный университет, а позже переехала в Москву и поселилась на Кутузовском проспекте.
Начало карьеры и первые проектыВ 2017 году Надежда Санько запустила собственный YouTube-канал, где брала интервью у знаменитостей и обсуждала актуальные темы.
Помимо интервью с известными гостями, Санько делилась личным опытом, советами по стилю и откровенно говорила о пластической хирургии. Ещё до блогерства Надежда открыла в Москве собственный шоурум, участвовала в модельных съёмках и запустила парфюмерную линейку.