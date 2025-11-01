Скандалы с Мамаевой и Погребняк, громкие обвинения и признание супруги Павла Мамаева на шоу «Ставка на любовь»: что известно о Надежде Санько?

01 ноября 2025, 15:15

Надежда Санько и Павел Мамев (фото: Instagram* / mamaeva_nadihope_)

Известная блогерша и супруга футболиста Павла Мамаева Надежда Санько вновь оказалась в центре внимания. После выхода нового выпуска реалити-шоу «Ставка на любовь» зрители активно обсуждают её поведение и отношения с мужем. О том, как артистка стала известной и ​из-за чего конфликтовала с экс-супругой Мамаева Аланой, расскажет «Радио ​1».





Надежда Санько ответила на критику зрителей

«Я всегда была пацанка, жесткая к тому же. Это никуда не делось. По мне лучше пахан, чем бедная овечка. Кому я должна угождать? Люди всегда найдут за что отругать», — заявила Надежда.

Поведение в шоу «Ставка на любовь»: что произошло в эфире

«Вы не понимаете, что съемка идет 24 часа? Он сказал неуместную шутку в неподходящее время! Поэтому была такая реакция. Скажи он это в другой момент, я бы отшутилась. Вы кого из себя строите? Идеальных людей без эмоций и негатива? Я проявляюсь по-разному, и муж понимает это. Сочувствую, если у вас не так», — сказала Надежда.

Конфликт Надежды Санько с Марией Погребняк и Аланой Мамаевой

«Эта интернет-вояка, Мария Погребняк, тебе что от меня надо, двуличная, лицемерная, с тройными стандартами баба? Что-то хочешь и можешь мне рассказать — скажи лично, а не через соцсети!» — заявила Санько.

Надежда Санько (фото: Instagram* / mamaeva_nadihope_)



«Она полностью оболгала меня, заявив, что я увела у нее мужа, хотя была лучшей подругой… А я видела ее всего два раза на съемках. Я рожала нашего первого с Пашей ребенка в аду, в этом страшном хейте», — сказала Надежда в шоу «Ставка на любовь».

«Мы с Аланой не были подругами и вне съемок никогда не виделись. Она говорит, что я настраиваю Пашу против детей и запрещаю платить алименты детям. Но я рубилась за нее и просила оставить ей все. Я ничего не боюсь, я фундаментальна и непоколебима и могу поговорить обо всем при личной встрече. Алана же только хайпит. Она трусливая, неумная, лживая», — подчеркнула блогер.

История отношений Павла и Надежды Мамаевых

Надежда Санько и Павел Мамаев (фото: Instagram* / mamaeva_nadihope_)



«Есть такое выражение "Левак укрепляет брак". Это не дикость! Если мужик многолюб, когда у него появляется любовница или куча баб, то жена тоже становится разнообразием, и он тогда в семью еще больше вкладывается», — говорила она.

Биография Надежды Санько

Начало карьеры и первые проекты