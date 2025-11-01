Мать Романа Попова произнесла трогательную речь на прощании с артистом
Мать Романа Попова заявила, что он станет ангелом-хранителем своих детей
Мать актера Романа Попова на церемонии прощания произнесла трогательную речь. Об этом сообщает Super.ru.
Женщина назвала почившую звезду светлым человеком.
«Его душа сама приняла решение уйти, и я принимаю этот его выбор», — сказала она, добавив, что гордится сыном.
Родственница Романа выразила уверенность, что о нем будут помнить и что сын всегда будет с ней рядом.
Перед этим сообщалось, что артисты Сергей Бурунов и Гарик Харламов простились с исполнителем роли «Мухича». Первый сравнил умершего с родственником, а второй отметил, что Попов никогда не жаловался.