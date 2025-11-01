Продюсер Дворцов: молодой муж Булановой повесил на нее многомиллионные долги

01 ноября 2025, 14:20

Татьяна Буланова (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Певица Татьяна Буланова поздравила с шестилетием отношений супруга Валерия Руднева, который младше её на 19 лет. Пара официально оформила брак в 2023 году.





Продюсер Сергей Дворцов рассказал «Абзацу», что у пары есть финансовые сложности: бизнесмен якобы накопил долги около 12 миллионов рублей, которые Буланова частично погашает. Несмотря на это, благодаря активной концертной деятельности и корпоративным выступлениям у певицы финансовая ситуация стабильна.



Дворцов отметил, что Буланова старается сохранять личную жизнь в тайне, даже от близких друзей, и держит переживания при себе до определённого момента. Певица оценивает проблему как управляемую, и в целом в семье у пары всё хорошо, хотя и не идеально.





«Действительно, он повесил на нее многомиллионные долги. Таня их выплачивает, но частично. Знаю, что в плане заработка у нее сейчас все в порядке за счет большого количества концертов и корпоративов», — сказал продюсер.