Скандальные игры школьных лет, тайная свадьба и новые проекты: как Антон Шастун пережил закрытие «Импровизации» и хейт в сети?
Комику, телеведущему и YouTube-блогеру, известному миллионам по шоу «Импровизация» и нашумевшим проектам «Контакты», Антону Шастуну 19 апреля 2026 года исполняется 35 лет. Этот обаятельный «злодей» российского юмора прошел путь от воронежского КВН до статуса одного из самых востребованных артистов страны, зарабатывающего миллионы. Однако его карьера была омрачена не только закрытием культового шоу на ТНТ, но и громким скандалом, связанным с откровениями о школьных годах, которые поклонники назвали пропагандой насилия. Подробности — в материале «Радио 1».
Биография Антона ШастунаАнтон Шастун родился 19 апреля 1991 года в Воронеже. В отличие от многих коллег по цеху, Шастун никогда не был «отличником». В школе он больше увлекался баскетболом и КВН, чем учебой, хотя аттестат получил с единственной тройкой по физике. Интересно, что высшее образование далось нелегко. Его отчислили с факультета прикладной математики, информатики и механики Воронежского госуниверситета за несколько недель до защиты диплома. Но Антон не растерялся и успешно перевелся в Аграрный университет на менеджера, правда, как он сам признается, диплом «пылится на полке», ведь работать по специальности он не пошел.
Путь на телевидение был тернист. Попробовав себя в «Comedy Баттл» в 2013 году, Шастун не сразу ворвался в эфир. Судьбоносной стала встреча с креативным продюсером ТНТ Вячеславом Дусмухаметовым. Увидев выступление воронежского театра импровизации «Спорный вопрос», где играл Шастун, продюсер решил объединить ребят с питерской командой «Раз». Так в 2016 году родилось шоу «Импровизация», которое мгновенно сделало Шастуна, Арсения Попова, Дмитрия Позова и Сергея Матвиенко звездами.
Параллельно с телевидением Антон активно развивал свой YouTube-канал. Проекты «Контакты», где он в разговорном жанре общается с гостями, «Черное/Белое», скетч-шоу «Дабл Тап» набрали миллионы просмотров, сделав его не просто комиком с ТВ, но успешным блогером. В 2019 году Шастун получил серебряную кнопку YouTube, а в 2020 — золотую.
Тайны воронежской невесты и кольцо-интригаАнтон Шастун — один из тех артистов, которые предпочитают прятать личное от посторонних глаз. Долгое время он состоял в отношениях с Ириной Кузнецовой. Пара познакомилась в родном Воронеже, когда у комика еще не было и следа той бешеной популярности, что есть сейчас. По данным СМИ, их роман начался с переписки в соцсетях, первое свидание прошло скромно в кафе, а затем они стали жить вместе.
В 2021 году в интервью Ляйсан Утяшевой Антон заявил: «Женитьба ничего не поменяет», но тут же добавил, что они с Ирой обязательно это сделают в ближайшее время. Однако планы изменились, и пара рассталась.
2025 год стал годом слухов о тайной свадьбе Шастун. Фанаты уже давно прознали про возобновление отношений Антона и Ирины, а также обратили внимание на кольца на безымянных пальцах правой руки у возлюбленных, подозрительно похожие на обручальные. Антон Шастун хранит ледяное молчание, не комментируя ни помолвку, ни возможное венчание.
Скандальные «игры» с одноклассницамиПятно на репутации Шастуна появилось относительно недавно и вызвало волну хейта в адрес артиста. Всё произошло после выпуска веб-проекта «Что ты несёшь?», где Антон решил вспомнить школьные годы. С горящими глазами Шастун рассказывал о «забавах» старшеклассников:
«В какой-то момент, когда все пацаны взрослеют, остаётся одна-единственная игра — лапать девчонок. У неё много стадий — пробежать и ударить по жопе. Следующая — когда начинают на уроках оттягивать лифчики и пытаются их расстегнуть. Веселье невероятное! И финальная стадия — когда ты не просто пробегаешь и бьёшь по жопе, а когда лапаешь за задницу, а девчонка кричит: "Ай, дурак, дурак!" — убегает от тебя или начинает бить».Эти откровения вызвали взрыв негодования. В соцсетях обрушился шквал критики: пользователи назвали такие «воспоминания» не юмором, а признанием в домогательствах. «Мне страшно осознавать, что в школе я чувствовала беспомощность из-за приставания парней, а для кого-то это было весельем», — писали возмущенные зрительницы. Позже Антон попытался сгладить ситуацию, назвав историю «очень плохой», но осадок остался.
Жизнь после «Импровизации» и новые горизонты
Напомним, что в 2022 году ТНТ закрыл «Импровизацию». Официальная причина — падение рейтингов на ТВ, хотя в сети шоу оставалось сверхпопулярным. Тина Канделаки обещала вернуть проект при определенных условиях, но этого не случилось. Однако Шастун не остался без работы.
В 2026 году Антон чувствует себя уверенно как никогда. Он продолжает вести шоу «Взрослым не понять» на СТС, выступает в качестве председателя жюри в проекте «Битва за время» на VK Видео. Вместе с бывшими коллегами по «Импровизации» он запустил ряд успешных проектов на YouTube, включая «Импровизаторы» и продолжение «Громкого вопроса», которые собирают многомиллионные просмотры, доказывая, что эфирная сетка телеканалов уже не диктует правила.