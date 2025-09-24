Скандальный развод с Ритой Дакотой, сотрудничество с Киркоровым и новая семья: Владу Соколовскому 34 года, как сегодня живет певец
Певец и телеведущий Влад Соколовский в последние годы оказался в центре внимания не из-за музыкальных проектов, а из-за громких скандалов, связанных с его личной жизнью. 24 сентября артисту исполняется 34 года. Подробнее о его биографии и любовных отношениях расскажет «Радио 1».
Детство и юность Влада СоколовскогоВсеволод Андреевич Соколовский, известный публике как Влад Соколовский, родился 24 сентября 1991 года в Москве. Его семья была тесно связана с миром искусства. Отец Андрей Александрович — популярный хореограф, а мать, Ирина Всеволодовна, — заслуженная артистка России, режиссер-постановщик и в прошлом артистка цирка.
Детство будущего певца прошло в окружении искусства. Влад занимался вокалом и хореографией, а его первая яркая сцена связана с Филиппом Киркоровым: мальчик должен был вручить певцу букет цветов, но артист неожиданно пригласил его исполнить песню дуэтом. Совместное выступление с хитом «Зайка моя» продолжалось в течение двух лет и стало знаковым моментом в судьбе юного Соколовского.
Первые шаги в шоу-бизнесеС ранних лет Влад участвовал в проекте своего отца — вокально-танцевальной группе «ИКС-миссия». Однако плотный график мешал учебе, и родители решили временно отстранить сына от сцены. Мальчик поступил в школу классического танца, а спустя пять лет начал сотрудничество с шоу-балетом «Тодес». Даже в зрелые годы артист сохранил теплые отношения с коллективом.
Несмотря на занятость в шоу-бизнесе, Влад получил серьезное образование — он окончил МГИМО МИД России.
Влад Соколовский на «Фабрике звезд»В 2007 году Влад решил испытать силы на проекте «Фабрика звезд — 7». Родители сомневались в целесообразности участия, считая, что сыну рано выходить на большую сцену, но молодой артист успешно прошел кастинг. На проекте Соколовский быстро стал любимцем зрителей: он несколько раз выигрывал голосования и был признан «лучшим участником по версии публики». Особую популярность принесла песня «Ближе».
Именно на «Фабрике» под руководством Константина Меладзе сформировался дуэт «БиС», в который вошли Влад Соколовский и Дмитрий Бикбаев. Коллектив стал бронзовым призером проекта, а уже в конце 2007 года начал активные гастроли.
Группа «БиС» и первый успехВ 2009 году дуэт «БиС» выпустил альбом «Двухполярный мир». Влад выступил соавтором ряда композиций. Альбом имел большой успех, закрепив популярность коллектива. Однако в июне 2010 года Соколовский объявил о распаде группы, что стало неожиданностью для партнера по дуэту Дмитрия Бикбаева. После этого пути артистов разошлись: Бикбаев занялся театром и собственной группой, а Соколовский продолжил работать с Константином Меладзе.
Сольная карьера Влада СоколовскогоВ сентябре 2010 года артист запустил сольный проект VS. Первые песни принесли ему признание, а журнал YES! назвал Соколовского «лучшим певцом года». В ноябре того же года он выступил в программе «Достояние РЕспублики», где исполнил песню «Девчонка-девчоночка». Автор композиции Игорь Матвиенко высоко оценил новую аранжировку и позволил включить песню в репертуар певца.
В 2011 году Соколовский участвовал в проекте «Фабрика звезд: возвращение». Несмотря на то что победы он не одержал, артист стал финалистом шоу. Осенью того же года пути Влада и Меладзе разошлись, но отношения остались дружескими. После ухода от Меладзе Соколовский начал сотрудничать с Димой Биланом и Яной Рудковской. Под их продюсерством он выпустил несколько успешных синглов, но в 2012 году решил развивать карьеру самостоятельно.
Дебютные альбомы и новые проектыВ 2013 году вышел первый сольный альбом «Осколки души», в который вошли композиции «Ливни», «Без тебя», «Все возможно». Большую часть песен Влад написал самостоятельно. В том же году он начал некоммерческий YouTube-проект VS-DEMO, где делился «неформатными» работами.
В 2015 году певец выпустил композицию «По краю» и одноименный клип, а также альбом «Ночной звонок». В 2016-м последовал релиз пластинки «VSXX. Стимулирует». В 2017 году артист представил песни «Иди ко мне» и «Не потерять себя в тебе». Два года спустя поклонники услышали новый альбом «Настоящий» с композициями «Пепел», «Атомы», «Пьяные».
В 2020 году в дискографии Соколовского появились треки «Тишина», «Найти себя», «Сотри меня». К 2024 году Влад активно гастролировал по России и странам СНГ. В мае он представил публике трек «Под арестом» и клип на него, а также выступил в Минске с электронным проектом VS20. В ноябре 2024 года артист провел концерт-презентацию дебютного альбома бойз-бэнда X4. Пластинка получила название «12» и включала композиции в жанрах R&B и поп.
Влад Соколовский и Рита Дакота: знакомство и начало романаБудущую супругу, певицу Риту Дакоту, Соколовский встретил на проекте «Фабрика звезд». Зрители видели их теплые отношения, однако сами участники долгое время называли друг друга просто друзьями. Спустя несколько лет после шоу они случайно встретились на вечеринке и поняли, что между ними возникла симпатия. Общение быстро переросло в роман.
Звёзды не скрывали своих чувств и активно делились совместными снимками в социальных сетях. Влад не стал откладывать предложение: во время отдыха на Бали он сделал Рите предложение, на которое та ответила согласием. В 2015 году пара сыграла пышную свадьбу, собравшую представителей российской музыкальной элиты. Молодая семья стала одним из любимых союзов отечественного шоу-бизнеса.
Осенью 2017 года у пары родилась дочь Мия. Родители с радостью делились моментами семейной жизни, демонстрируя гармонию и взаимное уважение. Подписчики восхищались их отношениями, а сам Соколовский неоднократно публично благодарил жену.
Шокирующее признание: измены и разводВ августе 2018 года идиллия была разрушена. Рита Дакота опубликовала эмоциональный пост, в котором сообщила о многочисленных изменах мужа. По словам певицы, Влад начал изменять практически сразу после свадьбы.
Особенно болезненным для поклонников оказался факт, что Соколовский заводил отношения не только с коллегами, но и с подругами самой Дакоты. Некоторые из его любовниц бывали в их доме, продолжали дружески общаться с Ритой, скрывая предательство. Широкую огласку получила и информация, что о похождениях артиста знал даже его отец, при этом сохраняя видимость теплых отношений с невесткой.
Реакция общественности и последствия для карьерыПосле громкого признания Дакоты на Соколовского обрушилась волна критики. Поклонники назвали его поведение недопустимым, в адрес артиста звучали угрозы и обвинения.
Скандал сказался и на карьере: многие работодатели отказались от сотрудничества с певцом из-за запятнанной репутации. В результате Соколовский потерял не только семью, но и часть профессиональных возможностей.
Несмотря на общественное давление, уже через несколько месяцев после развода Соколовский отправился отдыхать с новой избранницей — фитнес-тренером. Ходили слухи, что он познакомил девушку со своими родителями. Эта новость вызвала еще большее негодование поклонников бывшей пары.
В августе 2019 года Влад и Рита неожиданно опубликовали совместное фото и сообщили, что отметили годовщину развода. Это породило слухи о возможном примирении, однако Дакота сразу же подчеркнула: возвращаться к бывшему мужу она не намерена.
Новая семья Влада Соколовского После развода Рита начала встречаться с певцом Фёдором Белогаем. Соколовский настоял на знакомстве с новым избранником экс-супруги, поскольку ему было важно, с кем будет общаться их дочь.
Сам Влад вступил в отношения с певицей Ангелиной Сурковой. Их роман начался в период пандемии, и влюбленные решили съехаться, чтобы не проводить время порознь. Однако совместное проживание оказалось испытанием: пара несколько раз расходилась и снова сходилась.
Примечательно, что в моменты кризиса именно Дакота поддерживала бывшего мужа и убеждала его бороться за отношения с новой возлюбленной. Со временем Рита и Ангелина познакомились и выстроили дружеские отношения. Экс-супруги даже начали отдыхать и отмечать праздники вместе, уже в новых парах.
Рождение сына и новая жизнь артистаВ 2022 году Ангелина Суркова родила Владу сына Дэвида. О пополнении семья публично рассказала лишь год спустя. Соколовский отметил, что рождение ребенка заставило его переосмыслить прошлое и осознать, что он не имеет права повторить прежние ошибки.
Артист называет Ангелину и сына шансом на новую жизнь. В 2023 году пара планировала сыграть свадьбу, но из-за плотного графика Соколовского торжество перенесли. По словам Влада, он хочет сделать этот день особенным и устроить не просто банкет, а незабываемое событие, которое они отметят путешествием.