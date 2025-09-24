Стало известно, сколько стоит съёмочный день Никиты Кологривого

24 сентября 2025, 17:51

Никита Кологривый повысил гонорары из-за роста востребованности в кино

Никита Кологривый (Фото: Telegram @nik_kologrivyy)

Актёр Никита Кологривый увеличил гонорары из-за высокого спроса на его участие в кинопроектах. Подробности сообщает Kp.ru.





Широкую известность Кологривый получил после выхода сериала Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». Параллельно актёр оказался в центре нескольких скандалов, которые активно обсуждали в интернете. Эти события не повредили его карьере, а наоборот, повысили его популярность.

«Сейчас его гонорар за съёмочный день стартует от 250 — 300 тысяч рублей. Зависит от проекта и других субъективных факторов», — сообщает источник.