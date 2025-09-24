Певец SHAMAN признался, что нашёл человека, который его «наполняет»

24 сентября 2025, 16:42

SHAMAN рассказал о своих отношениях с Екатериной Мизулиной

Ярослав Дронов и Екатерина Мизулина (Фото: Telegram @shaman_channel)

Певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, в интервью Пятому каналу сообщил, что встречается с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной уже около семи месяцев. Артист назвал их отношения очень близкими.





Дронов рассказал, что они с Мизулиной почти не расстаются.

«Мы как неразлучники. Она наполняет меня. Когда я уставший прихожу домой, ничего не надо говорить, можно просто рядом побыть, ты чувствуешь себя наполненным, тебе физически лучше становится», — рассказал певец.

