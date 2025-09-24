Певец SHAMAN признался, что нашёл человека, который его «наполняет»
SHAMAN рассказал о своих отношениях с Екатериной Мизулиной
Певец Ярослав Дронов, более известный под псевдонимом SHAMAN, в интервью Пятому каналу сообщил, что встречается с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной уже около семи месяцев. Артист назвал их отношения очень близкими.
Дронов рассказал, что они с Мизулиной почти не расстаются.
«Мы как неразлучники. Она наполняет меня. Когда я уставший прихожу домой, ничего не надо говорить, можно просто рядом побыть, ты чувствуешь себя наполненным, тебе физически лучше становится», — рассказал певец.По его словам, возлюбленная — единственный человек, от которого он не устаёт. Ярослав отметил, что обычно предпочитает одиночество перед концертами, поскольку общение с командой или родственниками, даже по телефону, забирает много энергии.
Однако с Екатериной всё происходит наоборот. SHAMAN признался, что не понимает, как именно ей это удаётся, но ценит её искренность. Певец отметил, что они не надоедают друг другу.