Достижения.рф

Кайли Дженнер готова на всё ради свадьбы с Шаламе — даже оплатить его переезд

Кайли Дженнер ждёт предложения руки и сердца от Тимоти Шаламе
Кайли Дженнер (Фото: Instagram* / @kyliejenner)

Кайли Дженнер, известная как звезда реалити-шоу и владелица косметического бренда, всерьёз задумалась о будущем с актёром Тимоти Шаламе. Об этом сообщает RadarOnline.



28-летняя Кайли якобы начала настаивать на серьёзных шагах — в том числе на переезде актёра к ней и предложении руки и сердца.

Однако сам Шаламе, которому недавно исполнилось 29, пока не спешит менять образ жизни и сосредоточен на работе в киноиндустрии.

Источник рассказал, что Кайли тяжело переживала их длительную разлуку: пока Тимоти снимался в третьей части «Дюны» в Будапеште, пара почти месяц не виделась. На фоне слухов в соцсетях о том, что актёр проводит время с коллегами и выглядит довольным, Дженнер решилась на неожиданный шаг — она лично прилетела к нему, преодолев почти 6 тысяч миль.

По данным издания, Дженнер даже предложила оплатить переезд актёра, если он примет её условия.

Софья Метелева

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0