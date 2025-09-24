Кайли Дженнер готова на всё ради свадьбы с Шаламе — даже оплатить его переезд

24 сентября 2025, 17:35

Кайли Дженнер ждёт предложения руки и сердца от Тимоти Шаламе

Кайли Дженнер (Фото: Instagram* / @kyliejenner)

Кайли Дженнер, известная как звезда реалити-шоу и владелица косметического бренда, всерьёз задумалась о будущем с актёром Тимоти Шаламе. Об этом сообщает RadarOnline.