Кайли Дженнер готова на всё ради свадьбы с Шаламе — даже оплатить его переезд
Кайли Дженнер, известная как звезда реалити-шоу и владелица косметического бренда, всерьёз задумалась о будущем с актёром Тимоти Шаламе. Об этом сообщает RadarOnline.
28-летняя Кайли якобы начала настаивать на серьёзных шагах — в том числе на переезде актёра к ней и предложении руки и сердца.
Однако сам Шаламе, которому недавно исполнилось 29, пока не спешит менять образ жизни и сосредоточен на работе в киноиндустрии.
Источник рассказал, что Кайли тяжело переживала их длительную разлуку: пока Тимоти снимался в третьей части «Дюны» в Будапеште, пара почти месяц не виделась. На фоне слухов в соцсетях о том, что актёр проводит время с коллегами и выглядит довольным, Дженнер решилась на неожиданный шаг — она лично прилетела к нему, преодолев почти 6 тысяч миль.
По данным издания, Дженнер даже предложила оплатить переезд актёра, если он примет её условия.
Читайте также: