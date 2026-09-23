23 сентября 2026, 13:03

Влад Соколовский (фото: Instagram* / vs20)

Певец и телеведущий Влад Соколовский в последние годы оказался в центре внимания не из-за музыкальных проектов, а из-за громких скандалов, связанных с его личной жизнью. 24 сентября артисту исполняется 35 лет. Подробнее о его биографии и любовных отношениях расскажет «Радио 1».





Содержание Биография Влада Соколовского: детство и юность Первые шаги в шоу-бизнесе Влад Соколовский на «Фабрике звезд» Группа «БиС» и первый успех Сольная карьера Влада Соколовского Дебютные альбомы и новые проекты Личная жизнь Влада Соколовского Шокирующее признание: измены и развод Реакция общественности и последствия для карьеры Новая семья Влада Соколовского Влад Соколовский сегодня

Биография Влада Соколовского: детство и юность

Влад Соколовский (фото: Instagram* / vs20)

Первые шаги в шоу-бизнесе

Влад Соколовский на «Фабрике звезд»

Влад Соколовский (фото: Instagram* / vs20)

Группа «БиС» и первый успех

Сольная карьера Влада Соколовского

Влад Соколовский (фото: Instagram* / vs20)

Дебютные альбомы и новые проекты

Личная жизнь Влада Соколовского

Влад Соколовский и Рита Дакота

Влад Соколовский и Рита Дакота (фото: РИА Новости / Екатерина Чеснокова)

Шокирующее признание: измены и развод

Влад Соколовский (фото: Instagram* / vs20)

Реакция общественности и последствия для карьеры

Новая семья Влада Соколовского

Влад Соколовский (фото: Instagram* / vs20)

Рождение сына и новая жизнь артиста

Влад Соколовский сегодня