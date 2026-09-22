Сын Синди Кроуфорд умер в реабилитационном центре в возрасте 27 лет
Сын супермодели Синди Кроуфорд и предпринимателя Рэнди Гербера, Пресли Гербер, умер 20 сентября в возрасте 27 лет. Его смерть наступила в реабилитационном центре в Лос-Анджелесе. Точная причина смерти пока не установлена. Об этом сообщили в офисе судмедэксперта округа Лос-Анджелес, передает The Guardian.
Полиция Санта-Моники расследует обстоятельства смерти. По данным правоохранителей, рассматривается версия возможной передозировки, однако окончательные выводы будут сделаны после дополнительных исследований судмедэксперта. Признаков насильственной смерти на данный момент не обнаружено.
Пресли был старшим ребенком Синди Кроуфорд и Рэнди Гербера и старшим братом модели и актрисы Кайи Гербер. Модельную карьеру он начал еще подростком: в 15 лет подписал контракт с IMG Models, а позже работал с Celine, Calvin Klein и Dolce & Gabbana. Вместе с матерью он также снялся в рекламе Pepsi.
Последние годы жизни Пресли были связаны с борьбой с зависимостью и проблемами с психическим здоровьем. Он открыто рассказывал о своем опыте лечения и попытках справиться с зависимостью. В интервью 2023 года Гербер говорил, что хотел использовать собственный опыт, чтобы помогать людям, столкнувшимся с похожими трудностями.
В августе Кайя Гербер также рассказывала о многолетней борьбе брата с наркотической зависимостью и отмечала его открытость в разговорах о собственных проблемах. Представитель семьи подтвердил смерть Пресли и попросил уважать частную жизнь близких в этот тяжелый период.
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