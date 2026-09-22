Сын Синди Кроуфорд умер в реабилитационном центре в возрасте 27 лет

22 сентября 2026, 23:02

Умер сын Синди Кроуфорд Пресли Гербер — ему было 27 лет

Пресли Гербер (Фото: Instagram* / @presleygerber)

Сын супермодели Синди Кроуфорд и предпринимателя Рэнди Гербера, Пресли Гербер, умер 20 сентября в возрасте 27 лет. Его смерть наступила в реабилитационном центре в Лос-Анджелесе. Точная причина смерти пока не установлена. Об этом сообщили в офисе судмедэксперта округа Лос-Анджелес, передает The Guardian.