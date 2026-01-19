Долиной придется заплатить за свое выселение из квартиры в Хамовниках около 9 млн рублей

19 января 2026, 14:01

Юрист Давыдов: Долина заплатит за свое выселение из квартиры около 9 млн рублей

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Юрий Кочетков)

Певице Ларисе Долиной придется заплатить за принудительный выезд из квартиры в Хамовниках минимум 8,6 миллионов рублей. Об этом сообщил юрист по недвижимости, спикер Всероссийского жилищного конгресса Олег Давыдов.





По словам эксперта, Долиной, вероятно, придется заплатить за вскрытие двери и хранение ее имущества. Кроме того, певице придется самостоятельно оплатить долги за коммунальные услуги, если таковые имеются.





«Приставы дают возможность исполнить решение суда в добровольном порядке. Она этого не сделала. Если человек не исполняет, то с него взыскивают исполнительский сбор в 7% от стоимости квартиры», — пояснил Давыдов в разговоре с «Постньюс».