Долиной придется заплатить за свое выселение из квартиры в Хамовниках около 9 млн рублей

Юрист Давыдов: Долина заплатит за свое выселение из квартиры около 9 млн рублей
Певице Ларисе Долиной придется заплатить за принудительный выезд из квартиры в Хамовниках минимум 8,6 миллионов рублей. Об этом сообщил юрист по недвижимости, спикер Всероссийского жилищного конгресса Олег Давыдов.
По словам эксперта, Долиной, вероятно, придется заплатить за вскрытие двери и хранение ее имущества. Кроме того, певице придется самостоятельно оплатить долги за коммунальные услуги, если таковые имеются.
«Приставы дают возможность исполнить решение суда в добровольном порядке. Она этого не сделала. Если человек не исполняет, то с него взыскивают исполнительский сбор в 7% от стоимости квартиры», — пояснил Давыдов в разговоре с «Постньюс».
19 января квартиру Долиной в Хамовниках окончательно передали Полине Лурье, а на двери установили новые замки.