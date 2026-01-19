Принудительное выселение Ларисы Долиной из квартиры в Хамовниках началось
Принудительное выселение Ларисы Долиной из ее квартиры в Хамовниках началось. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
Судебные приставы прибыли на место, чтобы передать ключи Полине Лурье. Её адвокат также присутствует при этом. Артистка еще не появилась на месте событий.
Напомним, что в 2024 году Лариса Долина продала свою квартиру за 112 миллионов рублей предпринимательнице Полине Лурье. Однако позже певица заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые долгое время манипулировали ею, в результате чего она не только продала свою недвижимость, но и передала злоумышленникам всю полученную сумму. Суд признал сделку недействительной и встал на сторону артистки. В итоге добросовестная покупательница Лурье осталась и без денег, и без жилья. Этот аспект ситуации вызвал широкий общественный резонанс.
В конце 2025 года ВС РФ отменил решения трех инстанций по делу о продаже квартиры в Хамовниках. Долина обещала освободить жилье в начале 2026 года, однако на подписание акта приема-передачи не явилась. Теперь вопросом принудительного выселения занимаются судебные приставы.
