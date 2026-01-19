Приставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках
Сегодня утром в Хамовниках сотрудники ФСПП прибыли к квартире Ларисы Долиной. Артистка в это время наслаждается отдыхом в Абу-Даби. Приставы вскрыли двери и составили опись имущества, чтобы избежать возможных претензий. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Адвокат Полины Лурье получила ключи от жилья. Теперь покупательница сможет официально заселиться. Стороны пытались решить вопрос мирно, но не вышло. Напомним, что в 2024 году Лариса Долина продала свою квартиру за 112 миллионов рублей предпринимательнице Лурье. Однако позже певица заявила, что стала жертвой телефонных мошенников.
Ранее стало известно, что знаменитость потратила 1,4 млн рублей на роскошный отпуск в ОАЭ в тот момент, когда судебные исполнители планировали её выселение из квартиры.
