Приставы вскрыли двери квартиры Ларисы Долиной в Хамовниках

19 января 2026, 11:11

Фото: iStock/Evgeniy Grishchenko

Сегодня утром в Хамовниках сотрудники ФСПП прибыли к квартире Ларисы Долиной. Артистка в это время наслаждается отдыхом в Абу-Даби. Приставы вскрыли двери и составили опись имущества, чтобы избежать возможных претензий. Об этом пишет Telegram-канал Mash.