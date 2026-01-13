Достижения.рф

После смерти актрисы Веры Алентовой открыли наследственное дело

Вера Алентова (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

В Москве после смерти народной артистки России Веры Алентовой открыли наследственное дело. Об этом пишет РИА Новости.



Алентова ушла из жизни 25 декабря 2025 года в возрасте 83 лет. В этот день ей внезапно стало плохо прямо в Театре имени Владимира Маяковского, где проходило прощание с народным артистом России Анатолием Лобоцким. Актрису быстро доставили в больницу, однако, несмотря на все усилия врачей, спасти ее не удалось.

«Алентова Вера Валентиновна… Наследственное дело открыто», — сказано в материалах.

В документах отмечается, что наследственное дело актрисы ведет московский нотариус.

Ранее юрист рассказал, кто получит всё наследство Веры Алентовой. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Екатерина Коршунова

