В Театре имени Пушкина началось прощание с актрисой Верой Алентовой

29 декабря 2025, 11:46

Прощание с народной артисткой РФ Верой Алентовой (Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев)

В Москве в Театре имени Пушкина началась церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой, передает ТАСС.