В Театре имени Пушкина началось прощание с актрисой Верой Алентовой
В Москве в Театре имени Пушкина началась церемония прощания с народной артисткой России Верой Алентовой, передает ТАСС.
Гражданская панихида проходит на сцене театра с 11:00 до 13:00 мск. После прощания актрису похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с её супругом, народным артистом РСФСР Владимиром Меньшовым.
На траурной церемонии присутствует дочь Алентовой и Меньшова — Юлия Меньшова. Вместе с ней пришли внуки легендарных актёров советского кино. Также проститься с артисткой прибыли директор ВГИКа Владимир Малышев, народный артист России Александр Олешко и актрисы Александра Урсуляк и Карина Цатурова.
На Тверском бульваре коллектив Театра Пушкина организовал фотовыставку, посвященную артистке. На черно-белых снимках запечатлена игра артистки в спекатклях «Дети солнца», «Разбитое счастье», «Любовь. Письма», «Жил-был я», «Счастливые дни», «Шоколадный солдатик», «Я – женщина», «Девичник club».
Вера Алентова умерла 25 декабря в возрасте 83 лет. Ей стало плохо на церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким.
