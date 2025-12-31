«Потрясающий итог жизни»: Юлия Меньшова обратилась к подписчикам после смерти Алентовой

31 декабря 2025, 22:45

Телеведущая Юлия Меньшова подвела итоги 2025 года

Юлия Меньшова (Фото: Instagram*/juliavmenshova)

В преддверии Нового года Юлия Меньшова опубликовала в своём телеграм-канале пост, в котором подвела личные итоги уходящего года.





Она поблагодарила подписчиков за поддержку после смерти матери — народной артистки Веры Алентовой, которая скончалась 25 декабря на 84-м году жизни.





«Итоги этого года подведены за меня, — сами собой, жирной чертой. <...> За эту волну вашей немыслимой любви и уважения к моим родителям, которая захлестывала меня все эти печальные дни. Это и есть потрясающий итог их жизни», — поделилась теледива.