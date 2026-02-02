Лариса Долина сделала громкое заявление о скандале с квартирой
Долина заявила, что пережила скандал с квартирой благодаря характеру и вере
Народная артистка России Лариса Долина поделилась своими переживаниями после скандала, связанного с продажей квартиры в Хамовниках. В интервью Пятому каналу она рассказала, как справилась с трудностями.
Певица отметила, что вера в лучшее и сильный характер помогли ей преодолеть сложный период.
«Если бы у меня был другой характер, я бы сейчас просто, наверное, умерла после всего этого», — подчеркнула Лариса в беседе.
Она добавила, что здоровье для нее стоит на первом месте, а все остальное можно пережить. Во время судебных разбирательств Долина столкнулась не только с критикой, но и с поддержкой от многих добрых людей. Артистка отметила, что таких оказалось больше, чем тех, кто желал ей зла.
Напомним, что в 2024 году Лариса Долина продала свою квартиру за 112 миллионов рублей предпринимательнице Полине Лурье. Однако позже певица заявила, что стала жертвой телефонных мошенников, которые долгое время манипулировали ею, в результате чего она не только продала свою недвижимость, но и передала злоумышленникам всю полученную сумму.