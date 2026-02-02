Лариса Долина сделала громкое заявление о скандале с квартирой

02 февраля 2026, 14:07

Долина заявила, что пережила скандал с квартирой благодаря характеру и вере

Лариса Долина (Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев)

Народная артистка России Лариса Долина поделилась своими переживаниями после скандала, связанного с продажей квартиры в Хамовниках. В интервью Пятому каналу она рассказала, как справилась с трудностями.





Певица отметила, что вера в лучшее и сильный характер помогли ей преодолеть сложный период.





«Если бы у меня был другой характер, я бы сейчас просто, наверное, умерла после всего этого», — подчеркнула Лариса в беседе.