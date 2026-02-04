«Смертельно опасно»: Гордон ответила подписчикам после интервью с Собчак

04 февраля 2026, 15:39

Екатерина Гордон ответила подписчикам после интервью с Собчак: «Ругаться опасно»

Екатерина Гордон (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Юрист Екатерина Гордон ответила подписчикам после интервью с Ксенией Собчак, опубликовав фрагмент беседы в своем телеграм-канале.





Аудитория Гордон поинтересовалась, почему она «не уничтожила» скандальную журналистку, зная ее кейс. В размещенной записи Екатерина говорит, что «любой победой наживает врага», а также о том, что «готова к оплеухам» и находится «всегда в войне».





«В это дикое время двум сильным женщинам ругаться смертельно опасно», — заключила Гордон, протягивая руку Ксении.