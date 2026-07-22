22 июля 2026, 13:12

Ирина Темичева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ирина Темичева — российская актриса, которую зрители знают по сериалам «Кухня», «Зайцев + 1», «Сладкая жизнь» и другим популярным проектам. Она начинала как танцовщица, создала музыкальный проект с будущим мужем, а затем построила карьеру в кино. Артистка также воспитывает сына и продолжает сниматься в новых сериалах. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Детство Ирины Темичевой и переезд в Москву Знакомство с Виктором Бондарюком и музыкальный проект Первые роли Ирины Темичевой в кино Ирина Темичева в Comedy Club Муж Ирины Темичевой и сын Артем Похудение Ирины Темичевой и отношение к питанию Ирина Темичева сейчас

Детство Ирины Темичевой и переезд в Москву

Знакомство с Виктором Бондарюком и музыкальный проект

Первые роли Ирины Темичевой в кино

Ирина Темичева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ирина Темичева в Comedy Club

Муж Ирины Темичевой и сын Артем

Похудение Ирины Темичевой и отношение к питанию

Ирина Темичева сейчас