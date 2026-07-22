Скрывала рождение сына и похудела до 43 кг: как Ирина Темичева нашла любовь в «Русском размере», крутила роман с Нагиевым и стала звездой?
Ирина Темичева — российская актриса, которую зрители знают по сериалам «Кухня», «Зайцев + 1», «Сладкая жизнь» и другим популярным проектам. Она начинала как танцовщица, создала музыкальный проект с будущим мужем, а затем построила карьеру в кино. Артистка также воспитывает сына и продолжает сниматься в новых сериалах. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Детство Ирины Темичевой и переезд в МосквуИрина Темичева родилась 23 июля в Йошкар-Оле, в Республике Марий Эл. В детстве она много двигалась, любила петь и танцевать. Родители заметили интерес дочери к творчеству и отвели ее в профильные кружки. После школы девушка поступила в Марийский государственный колледж культуры и искусств. Учеба помогла ей получить сценический опыт и определиться с будущей профессией. Получив диплом, Ирина переехала в Москву. Там она начала ходить на кастинги и участвовала в просмотрах для танцовщиц. Вскоре артистка вошла в состав гастрольного коллектива.
Знакомство с Виктором Бондарюком и музыкальный проектНа сборном концерте в «Олимпийском» Темичева познакомилась с Виктором Бондарюком. Музыкант известен как участник и автор группы «Русский размер». Бондарюк предложил Ирине работать вместе. Они исполняли знакомые песни группы, искали новое звучание и записывали собственный материал. Их творческий союз получил название «Арина и Размер project». Совместная работа постепенно переросла в роман. Мужчина стал для актрисы близким человеком и будущим супругом.
Первые роли Ирины Темичевой в киноКинокарьера Темичевой началась с криминальной мелодрамы «Город соблазнов». После дебюта она стала регулярно появляться в телесериалах. Часто артистке доставались второстепенные роли. При этом ее героини оставались заметными благодаря яркой внешности, уверенной подаче и комедийному темпераменту. Темичева играла легкомысленных красавиц, светских девушек, подруг главных героев и женщин со сложной судьбой.
В фильмографии Ирины Темичевой есть сериалы и фильмы «След», «Город соблазнов», «Любовь и прочие глупости», «Универ», «Краткий курс счастливой жизни», «Зайцев + 1», «Инкассаторы», «Кухня», «Кухня в Париже», «Папа на вырост», «Сладкая жизнь», «Девочки не сдаются» и «Фото на память». Позднее актриса снялась в проектах «Кухня. Война за отель», «Большое небо», «Андреевский флаг», «Гудбай, Америка!», «Записки отельера #Гельвеция», «Счастье меня найдёт», «Саня, газуй!», «Бессмертные», «Ресторан по понятиям», «Спецбат», «Саня, газуй! Новый поворот», «Двое на краю», «Звездный суд», «Требуется мама», «Развод по расчету», «Бедный олигарх — 3», «Мендельсон-2», «Солдатская мать» и «Опасные связи».