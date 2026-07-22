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Скрывала рождение сына и похудела до 43 кг: как Ирина Темичева нашла любовь в «Русском размере», крутила роман с Нагиевым и стала звездой?

Ирина Темичева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ирина Темичева — российская актриса, которую зрители знают по сериалам «Кухня», «Зайцев + 1», «Сладкая жизнь» и другим популярным проектам. Она начинала как танцовщица, создала музыкальный проект с будущим мужем, а затем построила карьеру в кино. Артистка также воспитывает сына и продолжает сниматься в новых сериалах. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».



Детство Ирины Темичевой и переезд в Москву

Ирина Темичева родилась 23 июля в Йошкар-Оле, в Республике Марий Эл. В детстве она много двигалась, любила петь и танцевать. Родители заметили интерес дочери к творчеству и отвели ее в профильные кружки. После школы девушка поступила в Марийский государственный колледж культуры и искусств. Учеба помогла ей получить сценический опыт и определиться с будущей профессией. Получив диплом, Ирина переехала в Москву. Там она начала ходить на кастинги и участвовала в просмотрах для танцовщиц. Вскоре артистка вошла в состав гастрольного коллектива.

Знакомство с Виктором Бондарюком и музыкальный проект

На сборном концерте в «Олимпийском» Темичева познакомилась с Виктором Бондарюком. Музыкант известен как участник и автор группы «Русский размер». Бондарюк предложил Ирине работать вместе. Они исполняли знакомые песни группы, искали новое звучание и записывали собственный материал. Их творческий союз получил название «Арина и Размер project». Совместная работа постепенно переросла в роман. Мужчина стал для актрисы близким человеком и будущим супругом.

Первые роли Ирины Темичевой в кино

Кинокарьера Темичевой началась с криминальной мелодрамы «Город соблазнов». После дебюта она стала регулярно появляться в телесериалах. Часто артистке доставались второстепенные роли. При этом ее героини оставались заметными благодаря яркой внешности, уверенной подаче и комедийному темпераменту. Темичева играла легкомысленных красавиц, светских девушек, подруг главных героев и женщин со сложной судьбой.

В фильмографии Ирины Темичевой есть сериалы и фильмы «След», «Город соблазнов», «Любовь и прочие глупости», «Универ», «Краткий курс счастливой жизни», «Зайцев + 1», «Инкассаторы», «Кухня», «Кухня в Париже», «Папа на вырост», «Сладкая жизнь», «Девочки не сдаются» и «Фото на память». Позднее актриса снялась в проектах «Кухня. Война за отель», «Большое небо», «Андреевский флаг», «Гудбай, Америка!», «Записки отельера #Гельвеция», «Счастье меня найдёт», «Саня, газуй!», «Бессмертные», «Ресторан по понятиям», «Спецбат», «Саня, газуй! Новый поворот», «Двое на краю», «Звездный суд», «Требуется мама», «Развод по расчету», «Бедный олигарх — 3», «Мендельсон-2», «Солдатская мать» и «Опасные связи».

Ирина Темичева (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ирина Темичева в Comedy Club

Зрители Comedy Club также хорошо знают Ирину Темичеву. Она участвовала в рубрике «Предварительные ласки», которая выходила в шоу на ТНТ. Актриса появлялась и в юмористических миниатюрах вместе с резидентами программы. Одним из запоминающихся номеров стал скетч «Бомж возле самого дорогого ресторана Москвы». Эта работа показала, что Темичева уверенно чувствует себя в комедийном жанре. Помимо кино и юмористических шоу, артистка решила испытать себя в экстремальном проекте «Выживалити. Змееловы».

Муж Ирины Темичевой и сын Артем

Ирина Темичева замужем за Виктором Бондарюком. Музыкант стал ее партнером по проекту «Арина и Размер project», а затем супругом. Пара сыграла свадьбу после нескольких лет отношений. У Темичевой и Бондарюка есть сын Артем. О рождении первенца актриса рассказала публике спустя время в программе «Секрет на миллион». В прессе появлялись слухи о возможном романе Ирины с Дмитрием Нагиевым. Актриса опровергала эту информацию.

Похудение Ирины Темичевой и отношение к питанию

Темичева придерживается вегетарианства. Она не ест мясо и рыбу. В рацион артистка старается включать продукты с животным и растительным белком. Напряженный рабочий график повлиял на вес актрисы. Ирина резко похудела до 43 килограммов при росте 164 сантиметра. Ранее ее вес был на несколько килограммов выше.

Ирина Темичева сейчас

Ирина Темичева остается востребованной актрисой и продолжает пополнять фильмографию. В мистическом детективе «Зов русалки» она сыграла бывшую возлюбленную главного героя, который работает следователем. Также Темичева присоединилась ко второму сезону трагикомедии «Искусство соблазна». Сюжет сериала рассказывает о трех подругах, разоблачающих неверных мужей. Главные роли в проекте исполнили Елизавета Моряк, Анна Глаубэ и Ольга Смирнова. Новые серии вышли на платформе «Иви».
Дарья Осипова

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