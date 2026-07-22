«Придираться не к чему»: Алексей Учитель ответил на хейт в адрес Анны Пересильд

22 июля 2026, 11:43

Режиссёр Алексей Учитель заявил, что Анна Пересильд доказывает талант делом

Анна Пересильд (Фото: Telegram @officialannaperesild)

Алексей Учитель на вечеринке перед концертом Вани Дмитриенко в «Лужниках» прокомментировал критику в адрес дочери Анны Пересильд и признал, что понимает её положение.





В беседе с изданием Super Алексей Ефимович предположил, что внешне уверенная Анна может переживать из-за повышенного внимания.

«Я думаю, у неё настрой всегда, как ни странно, правильный, хотя, наверное, в душе что-то скребёт», — сказал он.

«На меня посматривали как на человека: «Ну-ка, покажи-ка, на что ты способен», — вспомнил сценарист.

«Они сразу доказывают, что дальше вопросов быть не должно. Делом: кино, театром доказывают, что придираться не к чему. Уровень есть», — заявил он.