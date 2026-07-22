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«Придираться не к чему»: Алексей Учитель ответил на хейт в адрес Анны Пересильд

Режиссёр Алексей Учитель заявил, что Анна Пересильд доказывает талант делом
Анна Пересильд (Фото: Telegram @officialannaperesild)

Алексей Учитель на вечеринке перед концертом Вани Дмитриенко в «Лужниках» прокомментировал критику в адрес дочери Анны Пересильд и признал, что понимает её положение.



В беседе с изданием Super Алексей Ефимович предположил, что внешне уверенная Анна может переживать из-за повышенного внимания.

«Я думаю, у неё настрой всегда, как ни странно, правильный, хотя, наверное, в душе что-то скребёт», — сказал он.
Режиссёр добавил, что ему приходилось постоянно доказывать состоятельность из-за фамилии. Его отец, Ефим Учитель, был народным артистом СССР.
«На меня посматривали как на человека: «Ну-ка, покажи-ка, на что ты способен», — вспомнил сценарист.
Учитель считает, что Анна и его сын Илья уже ответили на эти вопросы работой в кино и театре.
«Они сразу доказывают, что дальше вопросов быть не должно. Делом: кино, театром доказывают, что придираться не к чему. Уровень есть», — заявил он.
Режиссёр отметил, что молодым артистам приходится расти в условиях конкуренции, а дополнительное давление создают зависть и пристальное внимание окружающих.
Ольга Щелокова

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