Скромная свадьба и упущенная роль: как сложилась судьба звезды «Сватов» и «Моей прекрасной няни» Олеси Железняк?
Сегодня вряд ли найдется зритель, который не знает Олесю Железняк. Ее легко заметить не только из-за высокого роста, но и благодаря отличным комедийным ролям. О творческом пути, личной жизни и том, как сложилась судьба знаменитости сегодня, читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Олеси ЖелезнякОлеся Железняк появилась на свет в обычной семье: мама трудилась швеёй, папа работал грузчиком. Знаменитость росла скромной девочкой, никто и подумать не мог, что однажды её имя станет известным. Ещё учась в школе, актриса серьёзно заинтересовалась танцами и записалась на курсы хореографии в культурный колледж. Два года она упорно осваивала искусство движения, но вскоре поняла, что сцена манит её больше. Решив проверить свою судьбу, девушка дважды пыталась поступить в ГИТИС. Со второго раза ей удалось стать студенткой знаменитого института.
Карьера Олеси ЖелезнякПервые шаги на большой сцене пришлись ещё на студенческие годы. Тогда ей предложили сыграть второстепенные роли в знаменитых постановках «Женитьба Фигаро» и «Юнона и Авось». Вопрос трудоустройства после завершения обучения перед ней не стоял. Режиссер Марк Захаров пригласил её в знаменитую труппу «Ленкома». После оформления необходимых документов, Железняк официально вошла в состав прославленного коллектива. Особое внимание привлекла её игра в образе Клары в спектакле «Визит дамы».
Настоящий успех пришёл в 2019 году, когда Олеся исполнила главную роль в спектакле «Любовь и голуби». Сегодня в коллекции достижений актрисы немало престижных наград. Среди них премия Фонда имени Евгения Леонова и «Дебют» за участие в спектакле «Жестокие игры». Женщина дважды становилась лауреаткой конкурса газеты «Московский комсомолец», а также получила престижную театральную статуэтку «Чайка-2002».
В 2000 году она сыграла свою первую роль в фильме режиссера Тиграна Кеосаяна «Ландыш серебристый». После этого последовали популярные ситкомы, такие как «Моя прекрасная няня», «Короли игры» и «Деревенская комедия». В 2010 году её фильмография пополнилась сериалом «Сваты». Также популярностью пользовалась кинокартина «Няньки». В марте 2022 года зрители увидели её в необычном амплуа: в детективном сериале «Орлинская. Стрелы Нептуна» она сыграла следователя. Кроме того, знаменитость часто участвует в известных телевизионных проектах.
Личная жизнь Олеси ЖелезнякВ начале двухтысячных годов Олеся вступила в брак. Своего будущего мужа, Спартака Сумченко, она повстречала на подготовительном отделении ВГИКа. Получив образование, пара приняла решение оформить свои отношения официально. Свадьба проходила тихо и скромно, после чего супруги обосновались в квартире на Кутузовском проспекте. У пары четверо детей.
Олеся Железняк сейчасЖенщина не остановилась на достигнутом и продолжает стремиться к новым вершинам. Отказ создателей сериала «Раневская», где она пробовалась на роль Фаины Раневской, стал для нее неприятным ударом. Однако она не собиралась отказываться от других интересных проектов. В 2023 году Железняк снялась в эпизоде комедии «Поехавшая», а вскоре получила одну из главных ролей в полнометражном фильме «Баба Яга спасает мир».
Осенью Олеся появилась в программе Бориса Корчевникова «Жизнь и судьба». Этот выпуск приурочен к её дню рождения, ведущий подарил ей букет цветов и брошь в форме ландыша, что стало отсылкой к фильму «Ландыш серебристый».