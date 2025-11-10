«Мозг как ИИ»: Регина Тодоренко рассказала о бессонных ночах с тремя детьми

10 ноября 2025, 05:55

Регина Тодоренко сравнила материнские будни после рождения третьего сына

Регина Тодоренко (Фото: Instagram* / @reginatodorenko)

35‑летняя телеведущая Регина Тодоренко поделилась, как изменилась её жизнь после появления третьего ребёнка. Об этом пишет VOICE.





Звезда комедии «Любовь со второго взгляда» стала многодетной мамой в конце сентября. При этом Регина задержалась в декрете лишь на месяц, после чего вернулась к работе на шоу «Маска».



Тодоренко откровенно рассказала, как удаётся жить в насыщенном ритме и всё успевать. Она сравнила свои ощущения от материнства с одним ребёнком и с тремя.



С первенцем, по словам Регины, бессонные ночи стали настоящим испытанием. Она призналась, что чувствовала себя так, будто попала в дурдом. Звезда могла одновременно плакать от счастья, любви и раздражения.



С появлением третьего ребёнка, как утверждает телеведущая, у неё началась «другая Вселенная». Она научилась распределять время и внимание между сыновьями, мужем и собой. Несмотря на то что детей стало больше, Регина уже не ощущает необходимости посвящать младенцу всё своё время, как это было раньше.



«Мозг, как искусственный интеллект, написал себе код выживания», — с юмором подытожила Тодоренко, объясняя свою способность адаптироваться к насыщенному ритму жизни.