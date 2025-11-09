17-летняя дочь Валерии Гай Германики стала матерью
Режиссёр Валерия Гай Германика впервые стала бабушкой – её 17-летняя дочь Октавия родила дочь. Как сообщает KP.ru, малышку актриса и постановщица держала в секрете несколько месяцев.
О радостном событии Гай Германика рассказала в личном блоге, опубликовав фото, на котором держит внучку на руках. Лицо ребёнка режиссёр скрыла за эмодзи в виде котёнка.
Снимки, по информации издания, сделали на дне рождения младшего сына Валерии – Августа, которому недавно исполнилось шесть лет. На празднике также присутствовали старшая дочь режиссёра Октавия и её возлюбленный. Кроме того, у Гай Германики есть ещё одна дочь – девятилетняя Северина.
Поклонники и друзья режиссёра поздравили её с новым статусом.
