17-летняя дочь Валерии Гай Германики стала матерью

Режиссёр Валерия Гай Германика стала бабушкой
Валерия Гай Германика (фото: Telegram @leragermanica)

Режиссёр Валерия Гай Германика впервые стала бабушкой – её 17-летняя дочь Октавия родила дочь. Как сообщает KP.ru, малышку актриса и постановщица держала в секрете несколько месяцев.



О радостном событии Гай Германика рассказала в личном блоге, опубликовав фото, на котором держит внучку на руках. Лицо ребёнка режиссёр скрыла за эмодзи в виде котёнка.

Снимки, по информации издания, сделали на дне рождения младшего сына Валерии – Августа, которому недавно исполнилось шесть лет. На празднике также присутствовали старшая дочь режиссёра Октавия и её возлюбленный. Кроме того, у Гай Германики есть ещё одна дочь – девятилетняя Северина.

Поклонники и друзья режиссёра поздравили её с новым статусом.

Анастасия Чинкова

