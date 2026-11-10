10 ноября 2026, 13:43

Олеся Железняк (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Сегодня вряд ли найдется зритель, который не знает Олесю Железняк. Ее легко заметить не только из-за высокого роста, но и благодаря отличным комедийным ролям. О творческом пути, личной жизни и том, как сложилась судьба знаменитости сегодня, читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Олеси Железняк Карьера на сцене и в кино Личная жизнь Олеси Железняк Олеся Железняк сейчас

Детство и юность Олеси Железняк

Олеся Железняк (Фото: Instagram* @jeleznyak_official)

Карьера на сцене и в кино

Олеся Железняк (Фото: Instagram* @jeleznyak_official)

Личная жизнь Олеси Железняк

Олеся Железняк (Фото: Instagram* @jeleznyak_official)

«Я его до сих пор ревную. Вообще, я очень ревнивая во всём. Умею создать невыносимую атмосферу в доме. У мужа есть основания говорить, что я не очень приятный человек», — признавалась она в интервью программе «Кино в деталях».

Олеся Железняк сейчас