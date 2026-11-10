«Умею создать невыносимую атмосферу в доме»: патологическая ревность Олеси Железняк, четверо детей и театральные триумфы
Сегодня вряд ли найдется зритель, который не знает Олесю Железняк. Ее легко заметить не только из-за высокого роста, но и благодаря отличным комедийным ролям. О творческом пути, личной жизни и том, как сложилась судьба знаменитости сегодня, читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Олеси ЖелезнякОлеся Железняк появилась на свет в обычной семье: мама трудилась швеёй, папа работал грузчиком. Знаменитость росла скромной девочкой, никто и подумать не мог, что однажды её имя станет известным. Ещё учась в школе, актриса серьёзно заинтересовалась танцами и записалась на курсы хореографии в культурный колледж. Два года она упорно осваивала искусство движения, но вскоре поняла, что сцена манит её больше. Первая попытка поступить в ГИТИС закончилась провалом. Чтобы не терять год, Железняк устроилась в цирковой кордебалет и даже успела побывать на гастролях в Японии. Со второй попытки её приняли на курс Марка Захарова, и это стало поворотным моментом.
Карьера на сцене и в киноПервые шаги на большой сцене пришлись ещё на студенческие годы. Тогда ей предложили сыграть второстепенные роли в знаменитых постановках «Женитьба Фигаро» и «Юнона и Авось». Вопрос трудоустройства после завершения обучения перед ней не стоял. Режиссер Марк Захаров пригласил её в знаменитую труппу «Ленкома». После оформления необходимых документов, Железняк официально вошла в состав прославленного коллектива. Особое внимание привлекла её игра в образе Клары в спектакле «Визит дамы».
Настоящий успех пришёл в 2019 году, когда Олеся исполнила главную роль в спектакле «Любовь и голуби». Сегодня в коллекции достижений актрисы немало престижных наград. Среди них премия Фонда имени Евгения Леонова и «Дебют» за участие в спектакле «Жестокие игры». Женщина дважды становилась лауреаткой конкурса газеты «Московский комсомолец», а также получила престижную театральную статуэтку «Чайка-2002».
В 2000 году она сыграла свою первую заметную роль в фильме режиссера Тиграна Кеосаяна «Ландыш серебристый». После этого последовали популярные ситкомы, такие как «Моя прекрасная няня», «Короли игры» и «Деревенская комедия». В 2010 году её фильмография пополнилась сериалом «Сваты». Также популярностью пользовалась кинокартина «Няньки». В марте 2022 года зрители увидели её в необычном амплуа: в детективном сериале «Орлинская. Стрелы Нептуна» она сыграла следователя. Кроме того, знаменитость часто участвует в известных телевизионных проектах.
Личная жизнь Олеси ЖелезнякВ начале двухтысячных годов Олеся вступила в брак. Своего будущего мужа, Спартака Сумченко, она повстречала на подготовительном отделении ВГИКа. Получив образование, пара приняла решение оформить свои отношения официально. Свадьба проходила тихо и скромно, после чего супруги обосновались в квартире на Кутузовском проспекте. У пары четверо детей с редкими именами: Савелий, Прохор, Агафья и Фома.
Железняк не скрывает: она патологически ревнива.
«Я его до сих пор ревную. Вообще, я очень ревнивая во всём. Умею создать невыносимую атмосферу в доме. У мужа есть основания говорить, что я не очень приятный человек», — признавалась она в интервью программе «Кино в деталях».Старший сын актрисы уже окончил Щукинское училище, дочь учится там же, младшие ещё ходят в школу. Отношения с наследниками тоже не всегда безоблачны: Агафья, по словам матери, «не прислушивается, всё делает по-своему», а советы воспринимает «с точностью до наоборот».
Олеся Железняк сейчасВ 2026 году Железняк продолжает служить в «Ленкоме» и играть на других столичных площадках. Среди её актуальных театральных работ — главная роль в комедии «Сладкая жизнь» по пьесе «Филумена Мартурано», где её партнёрами стали Татьяна Орлова, Олег Кассин и муж Спартак Сумченко.
На телевидении она остаётся востребованной: с 2023 года вместе с Романом Головановым и Александром Галицким ведёт духовно-просветительскую программу «Лето Господне» на канале «Спас». В феврале 2026-го состоялась премьера сериала «Трёшка», также актриса снимается в проекте «Гудовы».