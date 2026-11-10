«Надоело мне худеть»: певица Слава призналась, что устала бороться с лишним весом

10 ноября 2026, 13:51

Слава отказалась от изнурительных тренировок ради танцев и коротких нарядов

Слава (Фото: Telegram / @nastya_slavaa)

Певица Слава рассказала, что устала постоянно пытаться сбросить лишний вес. На церемонии Crocus Fitness Awards 2026 артистка призналась: несмотря на то что у неё есть лишние килограммы, регулярно заниматься в спортзале и продолжать худеть ей больше не хочется. Об этом сообщает Super.





Исполнительница отметила, что уже пробовала ходить на тренировки, однако такой формат физической активности оказался ей не по душе. По словам Славы, занятия в зале быстро наскучивают, а гораздо больше удовольствия ей доставляют танцы и походы на дискотеки.



При этом полностью отказываться от движения певица не собирается. Она предпочитает время от времени устраивать себе активный отдых под музыку, даже если после этого приходится восстанавливаться из-за боли в мышцах.





«Я ходила чуть-чуть в зал, но это не моё. Мне скучновато, конечно. Мне больше нравится на дискотеку пойти, попрыгать. Так, от души, раз в месяц, чтобы потом всё тело болело — все ноги, все руки… Надоело мне худеть уже, это кошмар какой-то», — поделилась Слава.