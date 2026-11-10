«Мусор под диваном»: поклонники высмеяли содержимое праздничного календаря от Ким Кардашьян

10 ноября 2026, 13:07

Кардашьян раскритиковали за адвент-календарь Skims стоимостью 12 тысяч рублей

Ким Кардашьян (Фото: Instagram* / @kimkardashian)

Ким Кардашьян столкнулась с критикой из-за адвент-календаря своего бренда Skims, стоимость которого составляет около 12 тысяч рублей. Покупатели ожидали увидеть внутри набор дорогих и необычных подарков, однако содержимое оказалось гораздо скромнее. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».