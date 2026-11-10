«Мусор под диваном»: поклонники высмеяли содержимое праздничного календаря от Ким Кардашьян
Ким Кардашьян столкнулась с критикой из-за адвент-календаря своего бренда Skims, стоимость которого составляет около 12 тысяч рублей. Покупатели ожидали увидеть внутри набор дорогих и необычных подарков, однако содержимое оказалось гораздо скромнее. Об этом сообщает Telegram-канал «Блокнот Старс».
В календарь положили несколько повседневных аксессуаров: два брелока, девять резинок для волос, шесть невидимок, сквиш с логотипом Skims, две заколки, две бретельки для бюстгальтера, мини-кошелёк и гребень.
Состав набора разочаровал часть покупателей и вызвал насмешки в сети. Некоторые пользователи сочли, что такие предметы не соответствуют заявленной стоимости календаря. Содержимое даже сравнили с «мусором, найденным под диваном».
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