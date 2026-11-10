«Вышел на сцену с температурой»: Филипп Киркоров объяснил неудачное выступление в Тюмени

10 ноября 2026, 11:38

Киркоров извинился после критики концерта в Тюмени и пообещал выложиться на 150%

Филипп Киркоров (Фото: Instagram* / @fkirkorov)

Филипп Киркоров прокомментировал волну критики после своего концерта в Тюмени. Выступление артиста вызвало неоднозначную реакцию публики: в социальных сетях появились многочисленные ролики с шоу, а зрители стали делиться разочарованием и жаловаться на качество концерта. Некоторые признались, что пожалели о потраченном времени.





Спустя несколько часов после выступления певец обратился к поклонникам в личном блоге. Киркоров признался, что этот концерт оказался одним из самых сложных за всю его творческую карьеру. По словам артиста, он чувствовал себя плохо и вышел на сцену с температурой, но всё же решил не отменять мероприятие, поскольку не хотел подводить зрителей, которые заранее приобрели билеты и приехали на шоу из разных городов.





«Возможно, завтра я пожалею о своём решении не отменять концерт сегодня, но я просто не мог поступить иначе. Меня так воспитали, так научили мои родители: «Лопни, но держи фасон!» Сегодня, признаюсь, фасон трещал по швам. Но я принял решение и взял на себя ответственность — выйти к своему зрителю. К людям, которые купили билеты, ждали этой встречи, приехали из разных городов, чтобы провести этот вечер со мной. Я прекрасно понимаю, что сегодня не всё было так, как я привык и как вы заслуживаете. И допускаю, что кто-то ушёл с этого концерта с чувством разочарования, с обидой или несбывшимися ожиданиями. Мне особенно непросто это осознавать, потому что за все годы на сцене я привык дарить людям праздник, а не объяснять, почему он получился не таким, как задумывался. И если сегодня я не смог подарить кому-то те эмоции, за которыми вы пришли, — простите меня. Поверьте, мне самому хотелось большего. Но есть вещи, которые сильнее температуры, усталости и любых обстоятельств. Это уважение к своему зрителю. И любовь к сцене, которой я отдал всю жизнь. Тюмень, спасибо за понимание, за поддержку и за то, что в этот непростой вечер многие из вас стали моей настоящей опорой. Сегодня я, возможно, не смог всего, чего хотел. Но я отдал всё, что мог», — высказался Киркоров.