«Задолбался блокировать»: Прохор Шаляпин рассказал о мошенниках, которые создают его фейки

19 ноября 2025, 17:15

Прохор Шаляпин предупредил фанатов о мошенниках в соцсетях

Прохор Шаляпин (Фото: Instagram* / @shalyapin_official)

Прохор Шаляпин обратился к поклонникам с предупреждением о мошенниках, которые массово создают аккаунты под его именем в соцсетях, используя его фотографии и личные данные для обмана людей.





По словам артиста, ситуация приобрела угрожающий масштаб.





«Я задолбался уже постоянно блокировать мошенников, которые создают аккаунты бесконечно, просто бесконечно. Я каждый день блокирую по несколько клонов», — заявил певец.