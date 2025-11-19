«Задолбался блокировать»: Прохор Шаляпин рассказал о мошенниках, которые создают его фейки
Прохор Шаляпин предупредил фанатов о мошенниках в соцсетях
Прохор Шаляпин обратился к поклонникам с предупреждением о мошенниках, которые массово создают аккаунты под его именем в соцсетях, используя его фотографии и личные данные для обмана людей.
По словам артиста, ситуация приобрела угрожающий масштаб.
«Я задолбался уже постоянно блокировать мошенников, которые создают аккаунты бесконечно, просто бесконечно. Я каждый день блокирую по несколько клонов», — заявил певец.Шаляпин уточнил, что чаще всего фейковые страницы от его имени обещают розыгрыши, подарки и денежные призы, пытаясь выманить деньги у доверчивых подписчиков. При этом артист подчеркнул, что он сам не проводит конкурсов и не просит отправлять деньги или переходить по сомнительным ссылкам.
Певец попросил поклонников быть внимательными, не сообщать личные данные и не переводить средства непроверенным аккаунтам. Он также добавил, что вместе со своей помощницей продолжает бороться с аферистами, но те каждый раз появляются снова.