Сломал нос жене, подрался с Сафиным и изменял девушке: как на самом деле живет сын Федора Бондарчука Сергей

Сергей Бондарчук

Сергей Бондарчук-младший — актер и продюсер, представляющий знаменитую творческую династию. Его дед — легендарный режиссер Сергей Бондарчук, снявший «Войну и мир» и «Они сражались за Родину». Бабушка Ирина Скобцева — актриса, а отец Федор Бондарчук — один из самых известных российских режиссеров. С самого детства на Сергея возлагали большие надежды. Однако изначально Сергей не собирался идти в актеры — его больше интересовали бизнес и продюсерская деятельность. Тем не менее гены взяли свое: он оказался в кадре, а публика заговорила о кумовстве. О том, как он стал актером и что известно о его личной жизни, расскажет «Радио 1».





Семья и родители Сергея Бондарчука-младшего

«У Вари ДЦП, этот ребенок никогда не жил в пансионатах, за границей, он жил в нашем доме. Есть люди, которые выбирают другой путь для своих особенных детей, каждому свое. Варя живет в комфорте, с родителями, с нянечками, с братом, племянницами, в окружении любящих ее людей», — говорила Светлана.

Хулиганское прошлое: детство и юность Сергея Бондарчука-младшего

«То он пьяный орал под окнами, что меня любит, то пропадал на неделю. Оказывается, одновременно он встречался еще с одной девушкой, тоже из нашей школы, но на пару лет старше. Как-то она неожиданно приехала к нему на дачу и застала нас вдвоем. Так рассвирепела, что избила меня: была кровь, синяки, вырванные волосы. А Сережа, хоть и все видел, остался стоять в стороне. После этого дня мы больше ни разу не встречались», — рассказала Иовенко «СтарХиту».

Путь в кино: от «Сталинграда» до «Подольских курсантов»

Сергей Бондарчук



«Я несколько раз прилетал на фотопробы, потом три раза на пробы с актерами. И в итоге меня утвердили на роль. Так что мое участие в фильме не было единоличным и окончательным решением Федора Сергеевича», — подчеркнул Сергей.

Личная жизнь Сергея Бондарчука-младшего: брак с Татой Мамиашвили

«Внешне он кажется брутальным, но на самом деле очень веселый и трогательный человек. Сережа замечательный: и как отец, и как муж. Все, что он делает в своей жизни, он делает для нас — я это знаю и очень ценю», — говорила Тата.

«Я грузинка, мне положена горбинка», — шутила Тата.

Тата Мамиашвили с дочками



Новые отношения Сергея Бондарчука-младшего