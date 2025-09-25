Сломал нос жене, подрался с Сафиным и изменял девушке: как на самом деле живет сын Федора Бондарчука Сергей
Сергей Бондарчук-младший — актер и продюсер, представляющий знаменитую творческую династию. Его дед — легендарный режиссер Сергей Бондарчук, снявший «Войну и мир» и «Они сражались за Родину». Бабушка Ирина Скобцева — актриса, а отец Федор Бондарчук — один из самых известных российских режиссеров. С самого детства на Сергея возлагали большие надежды. Однако изначально Сергей не собирался идти в актеры — его больше интересовали бизнес и продюсерская деятельность. Тем не менее гены взяли свое: он оказался в кадре, а публика заговорила о кумовстве. О том, как он стал актером и что известно о его личной жизни, расскажет «Радио 1».
Семья и родители Сергея Бондарчука-младшегоИстория семьи Бондарчуков известна широкой публике. Мама актера, Светлана Рудская (впоследствии Бондарчук), познакомилась с Федором Бондарчуком в 16 лет и сразу поняла, что перед ней будущий муж. Сначала пара жила у друзей, а поженились они уже после рождения первенца — Сергея.
Через семь лет у них родилась дочь Варвара. Девочка появилась раньше срока и столкнулась с проблемами развития. Долгое время СМИ писали, что Варя живет в Америке, однако Светлана Бондарчук опровергла слухи.
«У Вари ДЦП, этот ребенок никогда не жил в пансионатах, за границей, он жил в нашем доме. Есть люди, которые выбирают другой путь для своих особенных детей, каждому свое. Варя живет в комфорте, с родителями, с нянечками, с братом, племянницами, в окружении любящих ее людей», — говорила Светлана.В 2016 году после 25 лет брака Федор и Светлана развелись. Спустя три года режиссер женился на актрисе Паулине Андреевой, а в 2021-м у пары родился сын Иван. Светлана также обрела личное счастье — в 2023-м она вновь стала мамой, выйдя замуж за бизнесмена Сергея Харченко.
Хулиганское прошлое: детство и юность Сергея Бондарчука-младшегоСергея отдали в престижную школу «Золотое сечение». Несмотря на высокий уровень образования, учёба давалась ему тяжело. Он учился из-под палки, особенно не любил точные науки, прогуливал занятия и был заводилой. В юности Бондарчук-младший пользовался успехом у девушек, но был непостоянен в чувствах. Его одноклассница Лиза Иовенко вспоминала, что отношения с Сергеем сопровождались скандалами и ревностью. Конфликт дошел до драки: бывшая пассия актера избила Лизу прямо на его даче.
«То он пьяный орал под окнами, что меня любит, то пропадал на неделю. Оказывается, одновременно он встречался еще с одной девушкой, тоже из нашей школы, но на пару лет старше. Как-то она неожиданно приехала к нему на дачу и застала нас вдвоем. Так рассвирепела, что избила меня: была кровь, синяки, вырванные волосы. А Сережа, хоть и все видел, остался стоять в стороне. После этого дня мы больше ни разу не встречались», — рассказала Иовенко «СтарХиту».Конфликты сопровождали его и за пределами школы — в 2009 году он подрался в клубе с теннисистом Маратом Сафиным, а в 2011-м — с прохожим. Друзья актера объясняли вспыльчивость его эмоциональным характером, но подчеркивали: первым он конфликт не начинал.
Путь в кино: от «Сталинграда» до «Подольских курсантов»В 17 лет Сергей пробовал себя в бизнесе, став соучредителем фирмы, однако учеба в США изменила планы. Он окончил курсы продюсирования и режиссуры, после чего получил первую серьезную роль.
Прорыв случился в 2013 году, когда Бондарчук-младший сыграл своего деда в сериале «Оттепель», а затем получил роль в фильме отца «Сталинград». По словам актера, участие в кастинге было равным для всех, а отец относился к нему строже, чем к другим артистам.
«Я несколько раз прилетал на фотопробы, потом три раза на пробы с актерами. И в итоге меня утвердили на роль. Так что мое участие в фильме не было единоличным и окончательным решением Федора Сергеевича», — подчеркнул Сергей.Успех закрепила спортивная драма «Воин», где Сергей сыграл бойца ММА. Затем он исполнил роль борца в фильме «Чемпионы: Быстрее. Выше. Сильнее». Дальше последовали проекты: «Мертвое озеро», «Подольские курсанты», «Выжившие». Параллельно Бондарчук активно развивал себя как продюсер — на его счету сериалы «Псих», Happy End, «Актрисы», «Балет», «Неверные».
Личная жизнь Сергея Бондарчука-младшего: брак с Татой МамиашвилиВ 20 лет Сергей женился на дочери олимпийского чемпиона Михаила Мамиашвили — Татиане. Торжество прошло в «Барвиха Luxury Village», а союз казался идеальным. У пары родились дочери Вера и Маргарита. Супруги часто говорили о гармонии в семье. Тата называла мужа заботливым и трогательным, а Сергей подчеркивал, что с женой научился делиться сокровенным и доверять.
«Внешне он кажется брутальным, но на самом деле очень веселый и трогательный человек. Сережа замечательный: и как отец, и как муж. Все, что он делает в своей жизни, он делает для нас — я это знаю и очень ценю», — говорила Тата.Первые несколько лет семейной жизни молодожены рассказывали, что у них все хорошо. Делились и разными ситуациями: так, Сергей однажды во сне случайно разбил нос жене.
«Я грузинка, мне положена горбинка», — шутила Тата.Однако в 2018 году семейная идиллия закончилась. Совместные фото исчезли из соцсетей, а девушка перестала носить кольцо. Уже в 2019-м Тата подала на развод. Стороны не делили имущество и опеку, сохранив дружеские отношения ради детей.
Основной причиной разрыва называли постоянную занятость Сергея. В СМИ также появлялись слухи о его романах с Нино Нинидзе и Софией Дульщиковой, но доказательств не было. После развода Тата вышла замуж за продюсера Филиппа Фролова и в 2021 году вновь стала мамой.
Новые отношения Сергея Бондарчука-младшегоСергей также не остался одинок. На свадьбу матери он пришел с возлюбленной Валерией Станкевич. В 2021 году актер продемонстрировал кольцо, чем вызвал слухи о помолвке. Сергей отмечал, что они с Валерией встречаются уже более пяти лет и в их отношениях все хорошо.
Сегодня актер продолжает активно сниматься. Среди последних проектов — «Как друзья Захара женили» и «Он + Она». Также он работает как продюсер над фильмами «Тальков» и «Мамин сын».