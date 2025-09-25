«Норовит потрогать за какую-нибудь часть тела»: Дана Борисова шокировала признанием об ухажёре 18-летней дочери

25 сентября 2025, 15:36

Борисова заявила, что новый ухажёр её дочери не соблюдает сексуальных границ

Дана Борисова с дочерью Полиной (фото: Instagram* @danaborisova_official)

Телеведущая Дана Борисова рассказала о новом избраннике 18-летней дочери Полины. Звезда шокировала поклонников подробностями их взаимоотношений.





Речь идёт о продюсере Артуре Якобсоне, который, по словам Борисовой, демонстрирует неприемлемое поведение, нарушая личные границы как Полины, так и самой Даны.





«Мне этот Артур, если честно, не нравится. Потому что… Скажу так: у него сексуальный интерес одновременно и ко мне, и к Полине, он не соблюдает сексуальных границ. Не знаю, как об этом потактичнее сказать… То есть, когда он, например, обнимает меня или её при встрече, то всегда норовит потрогать за какую-нибудь часть тела или слишком крепко обнимает, прижимает к себе», – поделилась Борисова, слова которой приводит «Пятый канал».