Случайно попал в «Интерны», развелся с женой, сотрудничал с Харламовым и Батрутдиновым: от чего скончался звезда «Молодежки» Максим Пинскер?
Когда Максима Пинскера спросили, кто такой актер, он не стал давать серьезный ответ, как многие ожидали. По его мнению, артист — это человек, который пытается передать мысли автора, но при этом слушает режиссера и добавляет свои чувства и смыслы. Подробнее об увлечениях, карьере и смерти знаменитости читайте в материале «Радио 1».
Детство и юность Максима ПинскераМальчик родился 5 февраля 1964 года в Москве в семье ученых-физиков. Через семь лет у него появился брат Дима, который позже стал политическим журналистом. Творческие задатки Максима, возможно, передались от прабабушки Марии Григорьевны Цыбущенко, примы Большого театра. Родители — учёные, а дед — профессор-кристаллограф, мечтали, что ребёнок выберет научную стезю. Сначала так и казалось: юноша увлекался физикой и математикой, занимал призовые места на олимпиадах. Но театр тоже его манил. Родители не поддерживали это увлечение, считая, что наука — более безопасная сфера, свободная от идеологии. При этом отец очень любил петь и имел отличный слух.
В 4-5 классе парень увидел спектакль «Соло для часов с боем», который произвел на него огромное впечатление. Он запомнил монолог Михаила Яншина о пирожных, описанных с очень яркой визуализацией. В школьные годы Максим начал посещать драмкружок и даже организовал свой собственный театр в 9 классе. Сначала он просто копировал идеи, но вскоре стал реализовывать свои собственные задумки. После окончания школы юноша поступил в физико-технический институт и активно участвовал в самодеятельности. Это увлечение продолжилось и в армии. Он создал театрально-концертную бригаду из солдат и студентов, которая гастролировала по Беларуси. После демобилизации Максим вернулся в МФТИ, но все изменилось, когда его армейский друг приехал в Москву поступать в театральные вузы. Сопроводив товарища на экзамены, Пинксер вдруг осознал: это его последний шанс связать жизнь со сценой. Он решился и подал документы в Школу-студию МХАТ.
Фильмы с Максимом ПинскеромМаксим начал свой путь в кино еще в 90-х и стал известен благодаря ролям в сериалах «Колл-центр», «Молодежка», «Лесник» и «Физрук». Артист всегда относился к своему делу серьезно. Он играл каждую роль, будь то небольшая или главная, с полной самоотдачей. Зрители чувствовали его искренность и тепло, поэтому так любили его. Говоря о своих проектах, мужчина подчеркивал, как повезло ему работать с режиссером Юрием Быковым. Фильм «Дурак», отмеченный множеством премий и представленный на международных кинофестивалях, произвел на него сильное впечатление. Он был поражен тем, как глубоко команда погружалась в работу: репетиции начинались за два месяца до съемок, и каждый участник активно участвовал в процессе.
«Я помню, как Юрий Быков говорил нам: "Старайтесь учить текст точно, как он написан, не добавляйте туда междометий, всяких лишних союзов, учите точно, как написано, потому что в тексте заложен определенный ритм". И потом, уже пробуя и репетируя, я действительно словил этот ритм», — делился любимец публики.
Обладатель красного диплома Школы-студии МХАТ с улыбкой жаловался, что такой серьезный фильм, как «Дурак», вышел в ограниченный прокат. Знакомые не успели его посмотреть, но вот роль травматолога дяди Миши в «Интернах» запомнилась всем. Интересно, что в этот проект он попал случайно, заменив коллегу, который не смог сняться. Сериал «Час Волкова» стал для Максима настоящим прорывом. Ему доверили сыграть майора Сергея Лапина, и это значительно подняло его популярность. Особенно когда НТВ показал первые три сезона в удобное время для зрителей.
Работа в театреАртист, несмотря на активную карьеру в кино, не оставлял театр. Поклонники с восторгом встречали его выступления. Он играл в спектаклях «Ужин с дураком» и «Все, как у людей». В частном театре драмы и комедии шёл «Смертельный номер» с его участием, а в Московском мюзик-холле «Ангела из Баварии». Максим также стал известен как талантливый дубляжник. Он озвучивал персонажей в мультфильмах «Рататуй», а также в голливудских фильмах, включая «Трансформеры» и «Хроники Риддика». Кроме того, мужчина работал над компьютерными играми Mafia: Definitive Edition и Overwatch. Не забываем и об аудиокнигах — он записал «Лолиту» и «На западном фронте без перемен». Бывший ученик Ивана Тарханова стал голосом телеканала ДТВ и радиостанции «Звезда».
Личная жизнь Максима ПинскераДо 2017 года обладатель яркой внешности (рост 188 см и вес 125 кг) активно делился в соцсетях снимками своих родных и близких. Он часто рассказывал интересные факты о своей семье и личной жизни, искренне признаваясь в своих чувствах. Вместе с женой Ириной он воспитал троих детей: сыновей Кирилла, который пробовал себя в звукорежиссуре, и Якова, настоящего фаната «Спартака», а также дочь Адель. Девочка пошла по стопам отца и закончила Нижегородское театральное училище имени Евгения Евстигнеева. Позже артист расстался с супругой по неясным причинам.
Фильмография2007–2011 — «Час Волкова»;
2010 — «Судмедэксперты»;
2010, 2012 — «Интерны»;
2014 — «Саранча»;
2014 — «Дурак»;
2014 — «Семья маньяка Беляева»;
2017 — «Легенда о Коловрате»;
2019 — «Колл-центр»;
2020 — «Московский роман»;
2022 — «Ловец снов».