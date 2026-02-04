04 февраля 2026, 15:07

Максим Пинскер (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Когда Максима Пинскера спросили, кто такой актер, он не стал давать серьезный ответ, как многие ожидали. По его мнению, артист — это человек, который пытается передать мысли автора, но при этом слушает режиссера и добавляет свои чувства и смыслы. Подробнее об увлечениях, карьере и смерти знаменитости читайте в материале «Радио 1».





Содержание Детство и юность Максима Пинскера Фильмы с Максимом Пинскером Работа в театре Личная жизнь Максима Пинскера Фильмография Смерть Максима Пинскера Интересные факты

Детство и юность Максима Пинскера

Максим Пинскер и Елена Ветрова (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Фильмы с Максимом Пинскером

«Я помню, как Юрий Быков говорил нам: "Старайтесь учить текст точно, как он написан, не добавляйте туда междометий, всяких лишних союзов, учите точно, как написано, потому что в тексте заложен определенный ритм". И потом, уже пробуя и репетируя, я действительно словил этот ритм», — делился любимец публики.

Максим Пинскер (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Работа в театре

Личная жизнь Максима Пинскера

Фильмография

Смерть Максима Пинскера

Интересные факты