Виталина Цымбалюк-Романовская раскрыла, почему не стала рожать от Джигарханяна

04 февраля 2026, 14:34

Цымбалюк-Романовская назвала причину, по которой не стала рожать от Джигарханяна

Виталина Цымбалюк-Романовская (Фото: Instagram* @vitalinaromanovskaya)

Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская объяснила, почему не планировала ребёнка от Армена Джигарханяна. Её слова приводит издание «СтарХит».





Виталина родила дочь год назад, но имя отца не называет. При этом, артистка опровергла слухи, что могла использовать биоматериал Джигарханяна. Она сослалась на серьёзные болезни актёра: два инсульта и тяжёлый диабет.

«Если бы мог от него родиться ребёнок, он бы родился, но не факт, что здоровый (Армен принимал очень много медицинских препаратов). Очевидно, это было невозможно», — рассказала пианистка.