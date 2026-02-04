Виталина Цымбалюк-Романовская раскрыла, почему не стала рожать от Джигарханяна
Пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская объяснила, почему не планировала ребёнка от Армена Джигарханяна. Её слова приводит издание «СтарХит».
Виталина родила дочь год назад, но имя отца не называет. При этом, артистка опровергла слухи, что могла использовать биоматериал Джигарханяна. Она сослалась на серьёзные болезни актёра: два инсульта и тяжёлый диабет.
«Если бы мог от него родиться ребёнок, он бы родился, но не факт, что здоровый (Армен принимал очень много медицинских препаратов). Очевидно, это было невозможно», — рассказала пианистка.Она добавила, что после второго инсульта Армена Борисовича в 2009 году полностью сосредоточилась на уходе за супругом и не думала о детях. Кроме того, Цымбалюк-Романовская заявила, что столкнулась с жёсткой критикой и ложными обвинениями в корысти во время этих отношений.