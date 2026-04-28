Слухи о передозировке, муж-алкоголик и конфликт с Фадеевым: где сегодня звезда сцены 90-х певица Линда?
29 апреля российская певица Линда отмечает 49-летие. Артистка, чье творчество сочетает электронную, этническую и рок-музыку, стала одной из самых необычных фигур отечественной сцены 90-х. Ее стиль часто относят к трип-року, а хиты «Ворона», «Мало огня» и «Бьет по глазам адреналин» до сих пор узнают с первых нот. О ее жизни, творческом пути и текущей деятельности — в материале «Радио 1».
Биография Линды: детство и семьяСветлана Гейман (настоящее имя певицы) родилась 29 апреля 1977 года в городе Кентау Казахской ССР. Она стала младшим ребенком в семье финансиста Льва Геймана и Александры Гейман, которая имела инженерное образование, но посвятила себя воспитанию детей. У будущей артистки есть старшая сестра Елена.
С ранних лет Светлана отличалась необычным темпераментом. Родители отмечали, что она могла спать всего по три часа в сутки. Девочка росла активной и подвижной, но испытывала сложности в общении со сверстниками. При этом одиночество не тяготило ее — она жила в собственном мире фантазий.
Позже семья переехала в Тольятти, где девочку отдали в музыкальную школу. Теоретические дисциплины, включая сольфеджио и диктанты, вызывали у нее скуку, тогда как игра на инструментах приносила удовольствие. Параллельно она занималась акробатикой, и одно из занятий едва не закончилось трагедией: девушка сорвалась с высоты восьми метров. Врачи сомневались, что она сможет снова ходить, но ей удалось восстановиться.
Переезд в Москву и начало творческого путиВ 15 лет Светлана вместе с родителями переехала в Москву. В столице она увлеклась театром и стала посещать «Эрмитаж», где занималась в коллективе народного творчества. Основам актерского мастерства ее обучал педагог Юрий Гальперин.
Во время занятий девушку заметил преподаватель Гнесинского училища Владимир Хачатуров. Он рекомендовал ей поступать в учебное заведение. Светлана успешно прошла вступительные экзамены и стала студенткой, но первое время скрывала это от родителей. Отец видел ее будущим юристом, из-за чего в семье возник конфликт. Позже он принял выбор дочери.
По совету Хачатурова начинающая артистка отправилась на конкурс «Поколение» в Юрмалу. Там она дошла до финала и привлекла внимание продюсера Юрия Айзеншписа, который предложил ей сотрудничество.
Начало карьеры и первые успехиНа старте карьеры Линда работала с композиторами Виталием Окороковым и Владимиром Матецким. Они написали ее первые песни. Дебютный клип на композицию «Игра с огнем» сформировал необычный сценический образ певицы. Режиссером выступил Федор Бондарчук, а визуальный стиль вдохновлялся эстетикой западной поп-культуры.
Вскоре Линда начала сотрудничество с Максимом Фадеевым. Этот творческий союз стал ключевым в ее карьере. В 1994 году вышел дебютный альбом «Песни тибетских лам», который разошелся тиражом около 250 тысяч экземпляров. Критики неоднозначно оценили вокальные данные певицы, однако отметили ее харизму и оригинальность. Особое внимание привлек трек «Мало огня».
Альбом «Ворона» и пик популярностиНастоящий успех пришел к Линде после выхода альбома «Ворона» в 1996 году. Изначально рассматривались другие варианты названия — «Волчица» и «Крапива». Для записи использовали нестандартные инструменты и привлекли различных музыкантов, включая детский ансамбль «Калинка» и хор пожилых женщин из Шотландии. Всего подготовили более 40 композиций, но в альбом вошли 12 треков.
Релиз произвел сильное впечатление на слушателей. Мрачная атмосфера и холодное звучание стали отличительной чертой работы. Песня «Ворона» получила широкую популярность, а общий тираж альбома превысил два миллиона экземпляров.
В 1997 году вышел ремиксовый альбом «Ворона. Remix. Remake», который получил широкое признание в танцевальной среде. Концерты Линды собирали десятки тысяч зрителей в России и за рубежом.
Скандалы и разрыв с ФадеевымНа фоне успеха вокруг певицы разгорелись скандалы. После выхода одного из клипов появились слухи о ее смерти из-за передозировки. В реальности Линда находилась в больнице с бронхитом. Артистке пришлось опровергать ложную информацию.
Несмотря на это, ее популярность продолжала расти. Она неоднократно получала звание «Певицы года». Однако в конце 1990-х отношения между Линдой и Максимом Фадеевым начали ухудшаться. Одной из причин стал переезд продюсера в Германию, из-за чего их совместная работа стала редкой.
В этот период они выпустили альбом «Плацента», в котором соединили элементы даунтемпо, даба, трип-хопа и джангла. Параллельно изменился и сценический образ артистки: она перекрасила волосы в ярко-рыжий цвет и стала выбирать более эксцентричные образы.
Во время съемок клипа «Взгляд изнутри» певица получила травму — сломала два ребра. Несмотря на это, работа над проектом продолжилась. Видео оказалось настолько провокационным, что цензура потребовала внести изменения.
Последней совместной работой Линды и Фадеева стала песня «Белое на белом», после чего их творческие пути разошлись. Позже Линда объясняла разрыв конфликтами вокруг лейбла и финансовыми трудностями. Она также обвиняла продюсера в создании провокационного образа ради коммерческого успеха.
Новые проекты и творческие экспериментыПосле завершения сотрудничества с Фадеевым Линда продолжила карьеру, демонстрируя большую творческую независимость. В альбоме «Зрение» она предстала более открытой и искренней. В 2002 году певица заключила контракт с компанией Universal Music. Позже она начала работать с греческим композитором Стефаносом Корколисом. Их совместный альбом «АлеАда» объединил элементы этнической и классической музыки.
В 2008 году вышел альбом «Sкор-Пионы», записанный в нескольких странах. После его релиза певица на время исчезла из российского медиапространства, что породило слухи о завершении карьеры.
Жизнь в Греции и возвращение в РоссиюНа самом деле Линда переехала в Грецию, где продолжила творческую деятельность. Она писала музыку, выступала и участвовала в культурных проектах, включая создание музыкального сопровождения для Олимпийских игр.
В 2012 году артистка вернулась в Россию с концертами. Уже в 2013 году вышел альбом «ЛАЙ, @!», который получил положительные отзывы и был признан одним из лучших релизов года. В 2015 году она представила пластинку «Карандаши и спички», а в 2019-м — альбом Bloody Faeries. В 2023 году певица выпустила клип «Киты-Кошки!» из проекта «ДНК мира».
Личная жизнь Линды и испытанияВ 2012 году Линда вышла замуж за Стефаноса Корколиса, с которым состояла в отношениях около семи лет. Пара не только зарегистрировала брак, но и обвенчалась. Они жили между Грецией и Россией, совмещая семейную жизнь с творческой деятельностью.
Однако брак распался в 2014 году. Причиной стал хронический алкоголизм супруга. Развод стал тяжелым ударом для певицы, и она долго переживала расставание.
Дополнительным ударом стала смерть матери в 2005 году. Александра Васильевна скончалась после стремительно развившейся внутренней инфекции и неудачной операции. Это событие стало серьезным потрясением для артистки и ее семьи.