«Это был лучший год»: Татьяна Струженкова рассказала, как пережила предательство
Актриса Татьяна Струженкова поделилась личной историей о тяжёлом расставании, которое произошло во время съёмок сериала «Комбинация». Об этом сообщает WomanHit.
По её словам, на протяжении трёх лет она состояла в серьёзных отношениях и планировала будущее с партнёром, однако однажды узнала о его обмане.
Артистка призналась, что этот период оказался для неё непростым, но она смогла справиться с переживаниями благодаря работе с психологом, занятиям спортом и саморазвитию.
Струженкова решила сосредоточиться на себе и позволить себе жить так, как хочется. Этот этап она назвала одним из лучших в своей жизни.
Сейчас актриса свободна и открыта к новым отношениям, но, по её словам, пока не встретила человека, с которым захотела бы построить серьёзный союз.
