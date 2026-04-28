«Он не хочет выставлять напоказ»: Бьянка впервые рассказала о своём возлюбленном
Певица Бьянка впервые поделилась подробностями о своём избраннике, отметив, что он предпочитает оставаться вне публичного поля и не хочет раскрывать свою личность. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».
По словам артистки, её возлюбленный — человек спокойный, серьёзный и далёкий от шоу-бизнеса. Он не привык к вниманию, которое сопровождает её карьеру, однако Бьянка уверена, что это не мешает их отношениям.
Певица подчеркнула, что для неё важны не материальные качества партнёра, а его личные характеристики — порядочность, душевность и стремление к гармонии. Она также добавила, что в их паре есть определённые договорённости: они не вмешиваются в профессиональную жизнь друг друга и не появляются на работе без необходимости.
Артистка уверена, что любые сложности можно преодолеть, если между людьми есть искренние чувства и взаимопонимание.
