Ксения Алферова заявила о расставании с Егором Бероевым после 25 лет брака

02 февраля 2026, 11:30

Ксения Алферова подтвердила разрыв с мужем Егором Бероевым

Ксения Алферова и Егор Бероев (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Ксения Алферова заявила о расставании со своим мужем, актером Егором Бероевым. Об этом сообщила в эфире программы «Ты не поверишь!» на НТВ.





Уточняется, что артистка сняла обручальное кольцо и назвала себя свободной женщиной. Алферова намекнула на возможную измену супруга как на причину разрыва.



Она подчеркнула, что никогда не изменяла сама, но не может контролировать чувства другого человека. По её мнению, женская интуиция редко подводит.





«Если нам что‑то кажется, то нам не кажется. Это я знаю точно. И наверняка», — подчеркнула Ксения.