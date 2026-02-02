Психолог Степанова предсказала развод Бородиной и Сердюкова

02 февраля 2026, 11:02

Ксения Бородина и Николай Сердюков (Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников)

Скандальный психолог Вероника Степанова заявила, что отношения Ксении Бородиной и Николая Сердюкова могут закончиться разводом. Свое мнение она высказала на YouTube, разобрав личность обоих супругов.





По словам Степановой, Сердюков — «приспособленец», сформировавший жесткие психологические защиты из-за агрессивной блогерской и телевизионной среды. При этом она отметила и его сильные стороны: коммуникабельность, эмоциональность, доброту и внимательность, но подчеркнула «ершистость» и резкую реакцию на давление извне.



Говоря о Бородиной, психолог назвала ее финансово состоятельной и более статусной в паре, предположив, что без нее Сердюков «никто». По версии Степановой, телеведущая привыкла доминировать в отношениях и «рулить» семьей, а в публичных съемках якобы подавляет мужа, не давая ему высказываться.



