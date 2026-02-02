Психолог Степанова предсказала развод Бородиной и Сердюкова
Скандальный психолог Вероника Степанова заявила, что отношения Ксении Бородиной и Николая Сердюкова могут закончиться разводом. Свое мнение она высказала на YouTube, разобрав личность обоих супругов.
По словам Степановой, Сердюков — «приспособленец», сформировавший жесткие психологические защиты из-за агрессивной блогерской и телевизионной среды. При этом она отметила и его сильные стороны: коммуникабельность, эмоциональность, доброту и внимательность, но подчеркнула «ершистость» и резкую реакцию на давление извне.
Говоря о Бородиной, психолог назвала ее финансово состоятельной и более статусной в паре, предположив, что без нее Сердюков «никто». По версии Степановой, телеведущая привыкла доминировать в отношениях и «рулить» семьей, а в публичных съемках якобы подавляет мужа, не давая ему высказываться.
Выбор Сердюкова Бородиной психолог связала с ее увлечением турецкими сериалами, отметив внешнее сходство блогера с «героем восточного типа». При этом Степанова охарактеризовала саму ведущую как жесткую, категоричную и склонную к демонстративному поведению, что, по ее мнению, и вызывает негатив со стороны части аудитории.
Несмотря на резкую критику, Степанова похвалила Бородину за профессиональную устойчивость и способность сохранять популярность на фоне разводов, болезней и сложных жизненных периодов. В завершение психолог спрогнозировала развод пары, объяснив это общей тенденцией: давлением публичной среды, постоянными соблазнами и отсутствием мотивации «терпеть», когда оба партнера финансово независимы.