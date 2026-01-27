Кристен Стюарт допустила эмиграцию из США из-за Дональда Трампа

27 января 2026, 10:22

Кристен Стюарт (Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова)

Американская актриса и режиссер Кристен Стюарт заявила о возможной эмиграции из США, пожаловавшись на отсутствие творческой свободы в период президентства Дональда Трампа. Об этом она рассказала в интервью The Times of London.





По словам Стюарт, политическая ситуация в стране оказывает давление на общество и культуру.





«Реальность полностью рушится из-за Трампа. Но нам необходимо перенять его методы и создать ту реальность, в которой мы хотим жить», — отметила актриса.

«Я не могу работать здесь свободно. Но и полностью опускать руки не хочу. Я хочу снимать фильмы в Европе и затем показывать их американской аудитории», — сказала она.