Кристен Стюарт допустила эмиграцию из США из-за Дональда Трампа
Американская актриса и режиссер Кристен Стюарт заявила о возможной эмиграции из США, пожаловавшись на отсутствие творческой свободы в период президентства Дональда Трампа. Об этом она рассказала в интервью The Times of London.
По словам Стюарт, политическая ситуация в стране оказывает давление на общество и культуру.
«Реальность полностью рушится из-за Трампа. Но нам необходимо перенять его методы и создать ту реальность, в которой мы хотим жить», — отметила актриса.
Отвечая на вопрос о дальнейшем проживании в США, Стюарт заявила, что, вероятнее всего, рассматривает переезд в Европу. Она подчеркнула, что сталкивается с ограничениями в профессиональной деятельности на родине.
«Я не могу работать здесь свободно. Но и полностью опускать руки не хочу. Я хочу снимать фильмы в Европе и затем показывать их американской аудитории», — сказала она.
Кристен Стюарт получила мировую известность благодаря роли Изабеллы Свон в кинофраншизе «Сумерки». В разные годы она также снималась в фильмах «В диких условиях», «На дороге», «Парк культуры и отдыха», «Персональный покупатель» и «Спенсер». В 2025 году актриса дебютировала как режиссер с полнометражным фильмом «Хронология воды».